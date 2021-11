Enfermeiros de cirurgia do Hospital de Faro pedem exclusão de responsabilidade

Os enfermeiros sublinham que se tem verificado uma pressão adicional sobre os recursos humanos © Algarvephotopress / Global Imagens

A equipa de enfermagem de cirurgia Poente do Hospital de Faro declara que "não está em condições de assegurar a vida e a segurança das pessoas" e os cuidados de enfermagem aos seus doentes, "não obstante estar a desenvolver todos os esforços para evitar qualquer incidente."

No documento, enviado à presidente do Conselho de Administração e à enfermeira diretora do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) estes profissionais de saúde adiantam que no atual quadro pandémico não se verifica a dotação necessária de enfermeiros para o exercício profissional em segurança, facto que "só pode ser imputado à gestão da instituição".

Os enfermeiros sublinham que se tem verificado uma pressão adicional sobre os recursos humanos e técnicos disponíveis e que pode recair sobre eles a eventual "responsabilidade disciplinar, civil ou mesmo criminal" dos doentes a seu cargo, responsabilidade que dizem não aceitar.

Desta forma os enfermeiros do serviço de cirurgia poente pedem "exclusão de responsabilidade".