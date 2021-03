Enfermeiros dos centros de vacinação deverão vacinar 10 pessoas por hora

Vacina contra a Covid-19 © Vasco Célio/Lusa

A Direção-Geral da Saúde (DGS) acaba de publicar uma orientação para definir como é que devem estar organizados os Centros de Vacinação Covid-19 para "garantir a aceleração e massificação progressivas" da campanha de imunização dos portugueses.

"Como referência, recomenda-se que os centros sejam constituídos por um ou mais módulos de vacinação, cada um com cinco postos de vacinação (5 enfermeiros) e com a capacidade de vacinar cerca de 50 pessoas por hora", o que significa uma administração, segundo a DGS, por cada enfermeiro, num espaço de 6 a 10 minutos.

A autoridade de saúde vai, no entanto, mais longe, e especifica as áreas que cada centro deverá ter, apresentando um esquema para orientar quem organiza os espaços e quem os vai visitar para ser vacinado.

Diagrama exemplificativo do módulo para um centro de vacinação Covid-19

Depois de passarem pela admissão, os vacinados devem ser encaminhados para um local de espera com lugares sentados para "pelo menos 25 pessoas com cumprimento das recomendações do distanciamento físico", onde devem aguardar e preencher o questionário de vacinação e a leitura de um folheto informativo.

Depois da vacinação, o utente é encaminhado para um local de vigilância, onde deve ficar 30 minutos em espera, para o caso de existir qualquer reação adversa inesperada, mantendo o distanciamento físico dos restantes vacinados.

A DGS avisa igualmente que os centros de vacinação devem ser amplos, arejados, de fácil acesso e ter dois acessos - de entrada e saída - distintos, com facilidade de estacionamento.

O objetivo é que exista um "fluxo cadenciado de doentes", evitando aglomerações e garantindo um distanciamento físico de, pelo menos, 2 metros.

Cada centro deve ter por módulo com cinco postos de vacinação, um coordenador - que será um médico ou enfermeiro -, cinco assistentes técnicos de apoio administrativo, dois técnicos de farmácias ou enfermeiros para preparar as vacinas, cinco enfermeiros para administrar as vacinas, um ou dois enfermeiros para vigilância dos vacinados durante 30 minutos, mas também um médico para situações de emergência.

