Enfermeiros protestam em frente ao Parlamento

Por Rute Fonseca com Sara Beatriz Monteiro 28 Outubro, 2021 • 07:41

Sem respostas do Governo, os enfermeiros concentram-se esta tarde frente à Assembleia da República num protesto que reúne todos os sindicatos do setor. Lúcia Leite, presidente da ASPE - Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, lamenta que o Ministério da Saúde continue a ignorar os problemas destes profissionais.

"Continuamos sem resposta do ministério, ou seja, recebemos uma resposta, mas fomos remetidos para depois da discussão do Orçamento do Estado, o que nós achamos que é um desrespeito para com os enfermeiros, porque os problemas dos enfermeiros não podem ser mais uma vez adiados seja por que motivo for", sustenta Lúcia Leite em entrevista à TSF.

A concentração está marcada para as 15h00, frente à Assembleia da República. Lúcia Leite explica que os enfermeiros vão ainda entregar no Parlamento uma petição a pedir um tratamento de igualdade com os enfermeiros da ilha da Madeira.

"Os enfermeiros da Madeira já viram produzida legislação da sua assembleia regional para corrigir o descongelamento, com a contagem de todos os pontos e viram ser-lhe atribuído quatro pontos, portanto, uma avaliação de desempenho relevante pelo esforço e empenho no controle e combate à pandemia. Neste momento, estamos a pedir que todos os enfermeiros do país tenham exatamente os mesmos direitos", remata.