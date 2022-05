Engenheiro português pôs o famoso elétrico 28 em versão Lego

Por TSF 23 Maio, 2022 • 08:58 Partilhar este artigo Facebook

O elétrico 28, também conhecido como o amarelo da Carris e que faz o percurso entre o Martim Moniz e os Prazeres, em Lisboa, é a carreira mais famosa para os turistas. No trajeto passa pela Sé de Lisboa, atravessa a Baixa, sobe o Chiado e a Estrela. Agora, Ezequiel Alabaça, um engenheiro de software, construiu-o com peças da Lego, em miniatura.

Esta carreira é um símbolo da capital. Desliza todos os dias, várias vezes por dia, e pelo caminho mostra aos turistas e portugueses as maravilhas da Lisboa histórica. Passa pela Graça, Sé, Terreiro do Paço, Chiado, São Bento e tantos outros lugares que estão em todos os roteiros turísticos.

O 28 desviou-se do percurso habitual, esta segunda-feira de manhã, e parou no estúdio da TSF. É um elétrico feito de peças Lego que está a recolher votos na internet para, eventualmente, se tornar num modelo oficial da marca dinamarquesa.

"Esta ideia surgiu durante a pandemia, numa animação que fiz com as minhas filhas em stop motion com peças da Lego em que a personagem principal se deslocava com peças da marca. No final da animação, quando estávamos a desmontar todos os cenários, achámos que o elétrico tinha ficado tão giro que não o desmontámos e fomos melhorando o modelo. Surgiu depois a ideia de submetê-lo como um projeto à Lego Ideas e tentar que tivesse todos os votos para depois ser aprovado pela Lego", explicou à TSF Ezequiel Alabaça.

A peça até tem o famoso carteirista do elétrico 28.

"O carteirista está não só no elétrico mas também nos guias turísticos. Faz parte e achei que seria muito interessante tê-lo como ponto humorístico e de discussão", contou o engenheiro.

O projeto precisa de dez mil votos e já ultrapassou a barreira dos nove mil. Qualquer pessoa pode votar através do site da Lego.

"Estamos quase, quase lá e depois cabe à Lego decidir se será produzido ou não. Estou confiante", confessou.