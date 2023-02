"Enorme importância." OMS vai abrir centro de excelência no Porto

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro © Manuel Fernando Araújo/Lusa

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vai instalar no Porto um centro de excelência para as novas tecnologias e o empreendedorismo na área da saúde, anunciou esta terça-feira o ministro da Saúde, realçando a "enorme importância" desta decisão para Portugal.

"Esse centro vai reunir um conjunto de especialistas, alguns nacionais e muitos internacionais, que ficaram sediados no Porto, junto da direção-executiva do SNS, e que vão servir de grupo de excelência para a avaliação e a generalização das novas tecnologias na área da saúde. Muito daquilo que vai ser o futuro da inovação tecnológica da saúde na Europa vai passar por Portugal", explicou à TSF Manuel Pizarro.

O responsável pela pasta da Saúde garante que não é uma espécie de compensação pela não vinda da EMA.

"É mesmo um serviço muito útil para o país. Nós já não estamos concentrados no tema da Agência Europeia do Medicamento. Estamos concentrados naquilo que devemos fazer para afirmara a nossa posição no mundo e que Portugal possa tirar vantagem da excelência dos seus recursos humanos, que são a parte mais relevante da nossa competitividade", explicou o ministro da Saúde.

O Ministério da Saúde (MS) acrescenta em comunicado que a abertura deste Escritório em Portugal representa "um passo importante na ação da OMS a nível internacional, e de um modo especial na região europeia, uma vez que a implementação de tecnologias de saúde, acompanhada de programas de literacia digital, contribuirá de um modo decisivo para a modernização dos serviços de saúde, garantindo acesso a cuidados de saúde mais inovadores que respondam às necessidades da população, especialmente dos mais vulneráveis".

Agora será constituído um grupo de trabalho para definir os detalhes infraestruturais e de financiamento, assim como a data de abertura do centro.

O ministro reiterou junto de Hans Kluge o empenho nacional em torno da edificação de políticas de acesso e promoção da saúde robustas a nível europeu, bem como a visão estratégica do SNS, que elege como um dos eixos prioritários o investimento na transformação tecnológica do sistema público de saúde português como o desenvolvimento de unidades de saúde móveis, equipadas com robótica e equipamentos de ponta, que permitam prestar cuidados de saúde diferenciados, como cirurgia remota, em locais de difícil acesso e/ou junto de cidadãos com problemas de mobilidade.

A Direção Executiva do SNS manifestou-se igualmente empenhada em aprofundar o potencial das tecnologias de saúde, incluindo a robótica, para melhorar a eficácia, a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços de saúde junto das populações, centralizado cada vez mais as respostas dos serviços nas pessoas e promovendo a integração e a equidade no acesso aos cuidados.

Neste encontro, que abordou ainda temas como o acesso ao medicamento, a segurança do doente e a participação nacional no Programa da OMS para as Emergências em Saúde, foram dados também os primeiros passos na preparação da nova Estratégia de Cooperação Nacional, o instrumento que orienta a ação da OMS nos Estados-Membros, que sucederá ao atual acordo de colaboração bienal (BCA Biennial Collaborative Agreement) entre Portugal e a agência das Nações Unidas para a Saúde.

Ainda em declarações à TSF, o ministro da Saúde afirmou que em princípio não vai ser necessário condicionar as férias dos profissionais de saúde em agosto, durante a Jornada Mundial da Juventude.