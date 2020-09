Ensino superior com mais 4700 vagas disponíveis na primeira fase do concurso

© Mário Cruz/Lusa

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior anunciou esta sexta-feira um "reforço de vagas" nos cursos com mais procura no ensino superior, com mais 4.700 lugares, que vão ficar disponíveis ainda na primeira fase do concurso nacional.

Em comunicado, o Ministério explica que as "vagas no ensino superior crescem para um total de 56.866, aumentando mais 4.700 vagas face ao valor divulgado inicialmente em julho".

"Representa um aumento de 10% face ao ano passado, com reforço de vagas sobretudo nos cursos com mais procura e incluindo mais cerca de 400 vagas nos cursos com maior concentração de melhores alunos, as quais crescem 26% face ao ano anterior", refere.

A nota refere ainda que as "novas vagas ficam já disponíveis na primeira fase do concurso nacional de acesso 2020/21".