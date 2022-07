Ensino superior com mais de 54 mil vagas. ISCTE e universidades do Interior com maior aumento

O ISCTE é a instituição com maior aumento de vagas para o próximo ano letivo © Global Imagens (arquivo)

O ensino superior vai ter este ano 54360 vagas, mais 2,6% face ao ano passado. Os dados foram revelados este domingo pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. As candidaturas arrancam já na próxima segunda-feira.

O ISCTE, em Lisboa, é a universidade que disponibiliza maior número de matrículas face ao ano de 2021, com um acréscimo de 179 lugares. Logo a seguir, surge a Universidade da Beira Interior, da Covilhã, com mais 13% e o Instituto Politécnico da Guarda com 11% de aumento no número de vagas.

O Governo sublinha que o número de vagas disponibilizadas nas instituições localizadas em regiões com menor pressão demográfica cresceu 4%, um aumento que pode ser justificado com 22 cursos novos apoiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

São cursos orientados para reforçar a formação superior inicial e o aumento do número de graduados em áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharias, Artes e Matemática de forma a atingir as metas de graduação fixadas pelo PRR até 2026.

Por outro lado, foram fixadas mais 153 vagas nos ciclos de estudo com maior concentração de melhores alunos.A maioria dos cursos que registam mais candidatos com média igual ou superior a 17 valores voltam a ver aumentadas as suas vagas no próximo ano letivo.

Nos cinco cursos com maior índice de excelência existem mais 42 lugares. É esse o caso da Engenharia e Gestão Industrial da Universidade do Porto com mais 7 vagas e da Engenharia Aeroespacial tanto do Técnico em Lisboa como em Aveiro.



Nesta universidade, são mais 15 vagas e no Instituto Superior Técnico são mais 10 vagas para uma licenciatura onde o acesso só foi possível com mais de 19 valores.