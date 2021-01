Ensino suspenso, apoio às famílias, restrições nos serviços. Saiba o que muda

As novas medidas decorrem do crescimento de infeções pela variante britânica do vírus. Costa diz que "nenhum epidemiologista sabe o ponto estimado para inversão da estirpe".

Depois de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, António Costa anunciou novas medidas restritivas para o combate à pandemia de Covid-19, incluindo o encerramento dos estabelecimentos de ensino. As medidas serão reavaliadas daqui a 15 dias.

Escolas encerradas a partir desta sexta-feira

O primeiro-ministro anunciou que as escolas vão fechar durante os próximos 15 dias, face à nova estirpe britânica. "Face a esta nova estirpe e à velocidade de transmissão manda o princípio da precaução que procedamos à interrupção de todas as atividades letivas durante os próximos 15 dias", sustenta.

António Costa reforça, no entanto, que as escolas "não foram nem são o principal local de foco de transmissão".

A interrupção da atividade letiva será compensada no calendário escolar: nas férias de Carnaval, Páscoa ou verão. O primeiro-ministro adiantou que não só as escolas serão encerradas, como também as aulas serão interrompidas.

Creches e ATL também fecham

O primeiro-ministro anunciou, esta quinta-feira, que as creches e ateliês de tempos livres serão encerrados no âmbito da interrupção das atividades letivas por causa do coronavírus.

Falando a seguir ao Conselho de Ministros em que foi decidido interromper a atividade letiva de todos os graus de ensino, António Costa pormenorizou que as creches e ATL também ficarão fechados durante um período de 15 dias a partir de sexta-feira.

Apoios para os pais e crianças carenciadas

A par do encerramento dos estabelecimentos de ensino, António Costa reforçou que os pais de crianças com idade inferior a 12 anos terão direito a faltas justificadas ao trabalho e a um apoio idêntico ao que foi dado na primeira fase do confinamento, em março.

Os pais "terão faltas justificadas ao trabalho, se não estiverem em teletrabalho, e um apoio idêntico ao que foi dado na primeira fase do confinamento", que corresponde a 66% da remuneração, adiantou o primeiro-ministro.

As escolas de acolhimento para as crianças menores de 12 anos, cujos pais trabalham em serviços essenciais e não podem descontinuar a atividade laboral continuarão abertas, adiantou o líder do Executivo, acrescentando que o apoio alimentar a todas as crianças que beneficiam do apoio social escolar será garantido.

Universidades podem mudar exames

Quanto às universidades, "no âmbito da autonomia universitária, devem adotar as devidas medidas, tendo em conta que alguns dos estabelecimentos estão neste momento em avaliações e poderão ter que reajustar esse calendário de avaliações", declarou.

Lojas do Cidadão vão fechar

O Governo decidiu também encerrar as Lojas do Cidadão a partir de sexta-feira, mantendo o atendimento nos demais serviços públicos apenas por marcação.

"Em relação aos serviços públicos, iremos proceder ao encerramento das Lojas do Cidadão mantendo-se exclusivamente em funcionamento o atendimento por marcação nos demais serviços públicos", anunciou António Costa.

Tribunais encerrados para processos não urgentes

O​​​​​​s tribunais de primeira instância vão voltar a encerrar, exceto para atos processuais urgentes, devido ao agravamento da pandemia de Covid-19.

Segundo o primeiro-ministro os tribunais estarão encerrados para atos não urgentes a partir de sexta-feira e durante 15 dias. "Quanto aos tribunais, são suspensos os prazos de todos os processos não urgentes", afirmou António Costa, após uma reunião do Conselho de Ministros.

Medidas reavaliadas dentro de 15 dias

Todo o quadro de medidas "suplementares" de combate à Covid-19 adotadas, em que se destaca a suspensão da atividade letiva, será reavaliado pelo Governo dentro de 15 dias.

"Todas as medidas têm um prazo de vigência de 15 dias, embora, na próxima semana, haja uma reavaliação do estado de emergência, que termina [dia 30]. Estas medidas serão reavaliadas dentro de 15 dias e diariamente iremos acompanhar a evolução da chamada estirpe britânica em termos de prevalência na sociedade" declarou o primeiro-ministro.

António Costa acrescenta que "estas medidas são complementares e não substituem as anteriores", sublinhando "o dever cívico de reforçar o confinamento porque para além da saúde e das vidas, temos que apressar o controlo da situação para prejudicar o menor tempo possível o desenvolvimento e aprendizagem das crianças".

