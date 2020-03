A ministra da Saúde, Marta Temido (D), acompanhada pela diretora Geral de Saúde, Graça Freitas © Lusa

Marta Temido admitiu este sábado, na conferência de imprensa de atualização habitual, que "entrámos numa fase de aumento exponencial da epidemia". Neste sentido, pacientes com sintomas moderados serão encaminhados para casa, ao passo que doentes com sinais epidémicos mais fortes ficarão internados.

A ministra da Saúde, Marta Temido, adiantou também que, em conjunto com a DGS, estão a ser redefinidos os tratamentos para que as pessoas possam recuperar no domicílio.

Além dos hospitais de referência, haverá outros hospitais a tratar pacientes com Covid-19. Marta Temido explicou que está a ser preparada, nalguns pontos, a concentração de testes para a testagem em casa.

Graça Freitas respondeu à manchete do jornal Expresso deste sábado de que haveria 1700 médicos aposentados a voluntariar-se para combater o surto. Há de facto pessoas a voluntariar-se, diz a diretora-geral da Saúde, mas os critérios estão a ser estabelecidos de acordo com as necessidades e estes profissionais de saúde ainda poderão ser muito úteis.

Marta Temido colocou em cima da mesa a hipótese de que, à entrada de uma nova fase da epidemia, seja necessário agora alargar o equipamento de proteção individual a outros grupos.

Além das medidas de proteção anteriormente recomendadas, Marta Temido referiu este sábado que a entrega através do postigo será uma das medidas implementadas pelas farmácias. Reforçando que é muito importante o esforço individual e coletivo, a ministra asseverou: "Contamos com todos para a adesão aos mecanismos de proteção."

Ventiladores. Não estão a ser privilegiados pacientes com Covid-19 em relação aos restantes

Marta Temido esclarece que há dois tipos de ventiladores: os que por definição já existem em certos quartos e os que estão de reserva, e que serão mobilizados à medida que forem ocorrendo os cancelamentos de cirurgias não urgentes.

Já a diretora-geral da Saúde garante que não estão a ser privilegiados os pacientes com Covid-19 em relação aos restantes, mas os utentes com um quadro mais clínico mais grave, com Covid-19 ou outra doença.

Quanto às máscaras destinadas aos médicos, Marta Temido esclareceu que chegarão mais máscaras nos próximos dias, apesar de reconhecer que algumas unidades de saúde partiram para esta situação de surto já com níveis baixos de reserva.

O stock de proteção individual para os médicos será abastecido da seguinte forma: mais de um milhão de máscaras cirúrgicas já este fim de semana, e mais de um milhão de máscaras FFP2 nos dias seguintes.

Curva ascendente pode ser atenuada por comportamentos de proteção

Marta Temido esclarece que "estamos no movimento ascendente". "Não sabemos quanto tempo levará a subir essa curva", o que o Ministério sabe é que poderá subir a um ritmo mais lento de acordo com as atitudes dos portugueses.

Graça Freitas revelou que há 5011 pessoas em vigilância ativa mas muitas mais foram identificadas e estratificadas num outro tipo de aconselhamento.

A responsável da DGS argumentou também que é preciso "defender aqueles que mais precisam" e aproveitou para deixar um apelo relativamente aos mais vulneráveis à epidemia. Como os idosos são um grupo de risco, a diretora-geral da Saúde falou aos jovens: "Há um mínimo de consideração."

A diretora-geral da Saúde explica que as atitudes dos jovens, se não optarem por evitar sair de casa, podem mesmo "causar a morte a uma avó ou a um avô".

