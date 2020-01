Entre a neve e o granizo. Afinal o que caiu ontem em Palmela?

© IPMA/Facebook

Muitos dos que viram pensaram que era neve, mas um dia depois da queda de objetos que pareciam neve em partes do concelho de Palmela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avaliou o caso e concluiu que era, afinal, graupel.

Ou seja, explica à TSF Nuno Moreira, metereologista do IPMA, estamos perante um fenómeno que não é neve, mas é parecido, sendo que em inglês é mesmo identificado como snow pellets ou tapioca snow.

"A precipitação de neve são cristais de gelo que chegam ao solo, mas neste caso é um pouco diferente pois são cristais de gelo que entram em contacto com água que solidifica em torno desses cristais de gelo", detalha.

Ouça as explicações de Nuno Moreira à TSF.

O graupel "resulta da colisão, verificada em altitude, entre cristais de neve e água líquida que se encontre a temperatura negativa, processo do qual resulta a adesão e imediata congelação da água sobre os cristais de neve", com partículas que correspondem a um aglomerado de cristais de neve rodeados por gelo, daí o referido aspeto esbranquiçado e opaco do seu interior".

Na prática, quando cai ao solo o graupel não é tão fofo como a neve, nem salta como o granizo quando atinge o chão, sendo um fenómeno, na prática, admite Nuno Moreira, entre a neve e o granizo.

O meteorologista diz que meteorologicamente não é neve, mas é parecido, sendo normal a ideia que ficou na cabeça das pessoas que filmaram um fenómeno pouco comum em Portugal, apesar de não ser caso único.

O IPMA admite ainda que é normal que na altura estivessem temperaturas próximas dos 5 graus pois o graupel, ao contrário da neve, não precisa de temperaturas bem mais baixas.

Os meteorologistas acrescentam que "embora na generalidade do território o céu se tenha apresentado em geral pouco nublado ou limpo neste dia, entre as 8 e as 11 horas locais, a Península de Setúbal foi afetada por nebulosidade média organizada no seio de um vale em altitude e que deu origem a precipitação fraca" onde aconteceu a queda do graupel.

Para classificar aquilo que aconteceu em Palmela o IPMA baseou-se em relatos e vídeos.