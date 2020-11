Entre a pressão e a esperança nos cuidados intensivos no Hospital de São João

Em pouco mais de um mês, o Hospital de S. João multiplicou por cinco o número de doentes com Covid-19 internados em cuidados intensivos. Quando ativou a fase 3 do plano de contingência, em meados de outubro, a unidade de referência do Norte do país tinha 11 pacientes neste estado. Perto do final de novembro são quase 50.

O ambiente é aparentemente calmo, mas, no piso oito do Hospital de São João, no Porto, a vida de todos os doentes está em risco. Por força das circunstâncias, O serviço de neurocríticos deu lugar a uma unidade de doentes Covid-19, que necessitam de cuidados intensivos.

Ao final da manhã está prestes a subir mais um paciente. "Vai ver chegar um doente que já cá estava, mas piorou e precisa de cuidados intensivos", avisa uma enfermeira.

As admissões e as saídas têm sido mais constantes, como nota José Artur Paiva, diretor do serviço de Medicina Intensiva.

"Em Medicina Intensiva, os números são altamente dialéticos e volúveis. Isto é, nós temos uma capacidade de adaptabilidade razoável, nós conseguimos, ainda, criar algumas camas adicionais. Por outro lado, já temos um fluxo de entrada e saída de doentes muito significativo. A segunda onda já começou há tempo suficiente para haver doentes que estão a ter alta, enquanto outros estão a entrar".

No fundo do corredor, cerca de uma dezena de pacientes têm a vida presa por um ventilador. Para Rosa Moreira, esta realidade traz desafios constantes. Os doentes do serviço foram transferidos para a cirurgia torácica. Agora é só Covid-19.

"O nosso principal problema é a falta de recursos humanos; faltam enfermeiros, assistentes operacionais e médicos. Eu aqui tenho cerca de 57 enfermeiros e colegas de cirurgia torácica que nos vieram ajudar para conseguirmos levar esta missão para a frente."

Hospital de São João, Porto © Leonel de Castro/Global Imagens

Habituada à exigência de doentes em estado crítico, Rosa Moreira diz que a especificidade dos pacientes, que tem agora em mãos, é outro problema para gerir.

"Há todo um cuidado especial com o equipamento de proteção individual, existem procedimentos de colocação e de remoção que são muito específicos, existem cuidados que são diferenciados ao nível de posicionamento, a nível de ventilação, portanto há uma série de coisas que são muito específicas, e é tudo para ontem".

As 16 camas, neste piso, estão todas ocupadas. Maria Dias é das poucas que está consciente. "Tinha muita falta de ar, sentia-me muito mal. Agora sinto-me muito melhor. Quando vim para o hospital não sabia que estava infetada. Estava longe de imaginar."

Sozinha, num quarto com televisão, sente-se num filme que não sabe bem como começou. "Eu sou uma pessoa que nesta altura do ano apanho muitas pneumonias. Pensei que era mais uma. Não sei como isto aconteceu."

Maria Dias tem 68 anos, mas, no São João, a idade dos doentes em cuidados intensivos uma grande amplitude, como refere o médico José Artur Paiva.

"Esta segunda onda começou por uma população mais jovem, mas isso decorreu apenas do tipo de atividades específicas do verão e do recomeço das aulas. Mas, se pensar na população de doente crítico, nós temos uma população semelhante à da primavera. É preciso desmistificar a ideia de que a doença só é grave nas populações idosas. Nós temos doentes entre os 31 e os 82 anos e, portanto, com expressão grave numa faixa etária bastante elevada."

As equipas desmultiplicam-se para acudir às necessidades. Os internos também fazem parte dos planos. Andreia Machado está a fazer formação específica em Anestesiologia, decidiu responder à chamada e já tem muitas lições anotadas, "da parte ventilatória, da gestão destes doentes e das complicações todas que eles podem ter. É importante na formação de um interno. Estou a aprender bastante na área da ventilação e da gestão das complicações dos doentes."

Ana Tavares, enfermeira há dez anos, equipa-se para iniciar mais um turno, ao mesmo tempo que assume uma aprendizagem e um esforço permanentes.

"São doentes que, com patologias diferentes daquelas a que estávamos habituados, são doentes que nós estamos sempre a aprender com eles à medida que estão aqui."

No chão, duas linhas coloridas dividem os circuitos. Dentro da área limitada pelo amarelo é obrigatório o uso de equipamento reforçado. O ritual está assimilado, tal como o desgaste e o cansaço. A motivação alimenta-se do espírito de missão, como conta a enfermeira Ana Gonçalves.

"Nós fazemos turnos de oito horas, mas há enfermeiros que fazem jornadas duplas. Nesta circunstância, um turno de oito horas parece um de 12 ou 14 horas. São muito exaustivos."

O planeamento é diário. Até agora, não houve falhas nos cuidados intensivos, onde estão internados perto de 50 doentes. Falar em rutura ou colapso é extemporâneo, na opinião de José Artur Paiva, mas o prazo de validade desta garantia não é infinito.

"Sabemos que, nas próximas duas semanas, não é expectável que os números diminuam muito. Portanto é importante que nestas duas semanas tenhamos a máxima capacidade de resposta, com a máxima ativação das camas para doente crítico. Em segundo lugar, são precisos mecanismos de colaboração que caracterizam o SNS, ou seja sempre que necessário com transferência de doentes para que tenham os cuidados que precisam."

A folga é curta. "Temos dito claramente que, a manter esta curva de crescimento da incidência da doença, o número de camas críticas existentes, se esgotaria no prazo de mais ou menos de uma semana. Temos dito isso, mas é muito importante dizer que mantendo este crescimento, ainda há uma folga de capacitação que tem de ser posta cá fora agora. Ou seja, esse prazo pode aumentar."

No passado dia 13 de outubro, o Hospital de São João, no Porto, ativou a fase 3 do plano de contingência, que permite adiar procedimentos não urgentes. José Artur Paiva considera que libertar camas é urgente.

"É muito importante que percebamos que esta é a altura que precisamos de ativar todas as camas críticas. Temos que desenvolver uma estratégia em que toda a atividade que é programada e não prioritária deve ser posta para trás, deve ser diferida no tempo. Devemos pensar nela posteriormente, em favor da congregação de recursos, a nível nacional, para os doentes críticos, que precisam de uma intervenção agora."

Ao início da tarde chegou o novo doente. Outro está prestes a sair. Não resistiu à Covid-19. A família despede-se na sala, no fundo do corredor. O choro é constante, discreto, cheio de dor e impotente perante a pandemia.

