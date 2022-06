Entre os refugiados da Ucrânia há jovens que "ninguém quer" acolher "porque não são brancos"

Nem todas as pessoas que fugiram da guerra na Ucrânia são de nacionalidade ucraniana © Wojtek Radwanski/AFP

Por Rui Silva com Carolina Rico 22 Junho, 2022 • 10:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cerca de 60 jovens de várias nacionalidades que estavam na Ucrânia a frequentar cursos superiores estão retidos num centro de acolhimento de emergência em Lisboa, ainda a aguardar alojamento.

Relacionados Há 60 jovens refugiados a aguardar alojamento em centro de acolhimento em Lisboa

Para a vereadora dos Direitos Humanos e Sociais na Câmara de Lisboa, Laurinda Alves, "porque não são brancos, estão lá, ninguém os quer". André Costa Jorge, coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados, concorda: é um caso de racismo.

"Muitas pessoas que se disponibilizaram para o acolhimento de refugiados ucranianos ficam surpreendidas quando nós propomos, por exemplo, que se acolham pessoas afegãs ou pessoas não ucranianas, mas são refugiados, são pessoas que precisam das mesmas oportunidades", afirma, em declarações à TSF.

"O racismo tem muitas formas, há formas mais flagrantes e formas mais subtis de o manifestar", lembra André Costa Jorge. "É preciso combater o preconceito".

André Costa Jorge lamenta que "as pessoas fechem portas quando os refugiados não correspondem ao estereótipo que imaginaram" 00:00 00:00

É preciso "ser criativo" para encontrar soluções de habitação para quem foge da guerra e criar parcerias de apoio, apela ainda o coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados, dando como exemplo o caso de uma refugiada ucraniana que já encontrou trabalho em Portugal mas que não consegue aceder ao mercado de arrendamento porque não tem fiador.

Habitação é um problema "fortíssimo" para refugiados 00:00 00:00

No caso dos jovens retidos em Lisboa são "rapazes, que vieram da Ucrânia, que não são ucranianos nascidos na Ucrânia, mas estavam a estudar Medicina, Finanças, Gestão, Arquitetura, Design" e que "têm a expectativa legítima de continuar a estudar", afirmou esta terça-feira Laurinda Alves.

Laurinda Alves lamenta casos de racismo 00:00 00:00

"É realmente uma realidade muito difícil e não é só racismo, também é, no imaginário comum, se nós dissermos 'um marroquino, um argelino, um rapaz que vem da Costa do Marfim, um muçulmano', as pessoas nem sempre sabem como é que hão de acolher", defende a vereadora.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA