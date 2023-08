Entrega de pilhas e equipamentos elétricos apoia IPO de Lisboa pelo segundo ano consecutivo

© Rita Chantre/Global Imagens (arquivo)

A gestora de resíduos Electrão vai apoiar financeiramente o Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, numa campanha que decorre até final do ano associada à quantidade de pilhas e equipamentos elétricos usados entregue para reciclagem.

Segundo a campanha "Todos pelo IPO", esta quarta-feira divulgada em comunicado, os equipamentos elétricos e as pilhas que forem entregues nos mais de nove mil pontos de recolha da Electrão irão "transformar-se" em apoio ao IPO, uma iniciativa que no ano passado reuniu 37 mil euros (pela recolha de 156 toneladas de material) para a instituição de saúde, usados para comprar material cirúrgico.

A edição deste ano, segundo o comunicado das duas entidades, coincide com os 100 anos do IPO.

Em declarações à TSF, Eva Falcão, presidente do IPO Lisboa, sublinha que esta é uma iniciativa duplamente positiva.

"Permite consciencializar as pessoas para a importância da reciclagem e, portanto, cada vez mais sabemos a ligação das questões da saúde ao ambiente e o impacto das questões ambientais na saúde das pessoas e, portanto, achamos que é muito importante reforçar a consciência da necessidade e da imperiosidade da reciclagem, por um lado, e, por outro lado, achamos que também é muito positiva porque parte dos montantes arrecadados com esta campanha revertem a favor do IPO Lisboa", afirma.

Para a edição deste ano, Eva Falcão quer superar os números de 2022.

"Estamos a fazer os contactos no sentido de aumentar o número de parceiros. Isto são recolhas dinamizadas nas empresas para os seus trabalhadores e esperamos bater as 156 toneladas do ano passado e receber mais do que os 37 mil euros que no passado reverteram a favor do IPO com o contributo de todos. O grande mote é o da solidariedade, sabermos que somos mais fortes juntos e que as pessoas, com um gesto aparentemente rotineiro ou quase banal, podem contribuir para o sucesso da do IPO Lisboa", acrescenta.

Na iniciativa também serão contabilizados os grandes eletrodomésticos recolhidos pelo Electrão porta-a-porta, na Área Metropolitana de Lisboa (pedidos através do número 800.262.333).

Electrão e IPO explicam ainda que se podem associar à campanha empresas de todo o país, com a dinamização de ações internas para reunir pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados, podendo a recolha ser solicitada ao Electrão.

O valor a atribuir este ano, que depende das quantidades recolhidas, vai destinar-se à compra de equipamento médico.

As duas entidades notam que as pilhas, baterias e os equipamentos elétricos usados que não são corretamente encaminhados para reciclagem constituem um problema grave para o ambiente e para a saúde humana. E frisam a importância de estes aparelhos serem encaminhados para reciclagem em unidades especializadas.

O IPO de é um hospital público do Serviço Nacional de Saúde com um século de experiência na investigação, estudo e tratamento da doença oncológica. Tem cerca de 2.070 trabalhadores e recebe doentes das regiões de Lisboa e sul do país, das ilhas (Açores e Madeira) e ainda dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.

O Electrão -- Associação de Gestão de Resíduos é responsável pela recolha de embalagens, pilhas e equipamentos elétricos usados.