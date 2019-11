Entregue pedido de habeas corpus para libertar mãe de bebé encontrado no lixo

© Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

Por Gonçalo Teles 11 Novembro, 2019 • 20:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O advogado Varela de Matos anunciou, esta segunda-feira no Facebook, que entregou no Supremo Tribunal de Justiça um pedido de "habeas corpus contra prisão ilegal" da mulher de 22 anos que está em prisão preventiva, acusada de tentativa homicídio qualificado do filho recém-nascido que abandonou num caixote do lixo.

Pub Pub

"Acabou de dar entrada no Supremo Tribunal de Justiça, a providência para a libertação da cidadã Sara, cabo-verdiana, em prisão preventiva, em Tires", explica o advogado na rede social, que é candidato a bastonário da Ordem.

Pub Pub

Na mesma publicação, Varela de Matos garante que "a malta advocante [sic] não se conforma e quer fomentar a discussão", acrescentando que "está aberto o debate" e abrindo-o a "todos os contributos".

Esta sexta-feira, a mulher de 22 anos que abandonou o filho recém-nascido num caixote do lixo foi condenada à medida de coação mais gravosa, a de prisão preventiva. O caso remonta à última terça-feira, quando o bebé foi encontrado por uma pessoa sem-abrigo no interior de um contentor junto a uma discoteca na Avenida Infante D. Henrique, em Santa Apolónia.

O bebé foi transportado para a urgência de pediatria do Hospital Dona Estefânia, onde recebeu "cuidados quase mínimos" e depois transferido para a Maternidade Alfredo da Costa. É saudável e pode ter alta já esta sexta-feira.