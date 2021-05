Entrevista TSF com Fernando Santos, a linha vermelha da Covid em Lisboa e outros destaques TSF

Fernando Santos, selecionador nacional © Paulo Spranger /Global Imagens

Em entrevista à TSF, na véspera de receber os 26 convocados, o selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, antecipa a fase final do campeonato da Europa, fala sem tabus das escolhas que fez, dos objetivos, da fé que o move e da família.

Antes do Europeu ainda se joga, no Porto, a final da Liga dos Campeões. A UEFA assegurou esta quarta-feira que a "esmagadora maioria dos adeptos" dos finalistas da Liga dos Campeões de futebol, Chelsea e Manchester City, vai cumprir as restrições impostas para a contenção do coronavírus.

Futebol à parte, o presidente da Junta de Santa Maria Maior não compreende a razão pela qual a freguesia surge agora como uma das freguesias de Lisboa com mais casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, mas admite que esse seja o resultado de um surto num hostel.

Soube-se também que a Covid-19 agravou o défice em 3,1 mil milhões de euros, atingindo 4,84 mil milhões. Os números são avançados pelo ministério das Finanças, que justifica o agravamento com o "impacto do confinamento e da resposta à pandemia, incluindo as medidas extraordinárias de apoio direcionadas a famílias e empresas", que levou a uma diminuição da receita de 6,3% e a um aumento da despesa de 6%.

No Parlamento, PS, PSD, PCP, BE, PAN, Iniciativa Liberal e as duas deputadas independentes chumbaram, em 18 minutos, a revisão constitucional do Chega. Das 17 mudanças que o deputado André Ventura se propunha fazer à Constituição, cinco tiveram votações diferenciadas, mas foram igualmente chumbadas e o Chega foi o único a votar, isolado, a favor.

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno santos, esteve reunido, por videoconferência, com o presidente executivo da Ryanair Michael O'Leary e disse não aceitar "intromissões nem lições" desta companhia aérea, garantindo que o investimento na TAP é "estruturante" e lamentando que a companhia irlandesa esteja a aproveitar-se de uma "situação difícil".

Já a Comissão Nacional de Proteção de Dados criticou o INE pela falta de segurança no tratamento de dados nos Censos 2021 por uma empresa estrangeira e alertou que "o quer que tenha acontecido já aconteceu".

Nos EUA, oito pessoas morreram e várias ficaram feridas num tiroteio em San Jose, na Califórnia. O atirador está morto, mas ainda não se sabe se terá sido abatido pela polícia ou se suicidou. As autoridades também ainda não deram detalhes sobre o tipo de arma usada no crime.