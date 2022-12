Envelopes suspeitos enviados à embaixada da Ucrânia em Lisboa têm símbolo da Tesla

© DR

Os dois envelopes considerados suspeitos que, esta segunda-feira, geraram uma operação policial junto da embaixada da Ucrânia, em Lisboa, terão sido enviados pela Tesla Grohmann Automation GmbH, uma empresa com morada em Prüm, na Alemanha, e que foi comprada pela Tesla Motors, de Elon Musk, em 2016.

Nas imagens a que a TSF teve acesso é possível ver dois envelopes azuis endereçados à embaixada ucraniana, um deles com uma pequena etiqueta - que sela o envelope - em que pode ver-se o símbolo da Tesla e no qual se lê "TESLA Automation GmbH, Rudolf-Diesel-Straße, 14, 54595 Prüm DE".

No outro envelope não há qualquer identificação do remetente nem é possível ver o símbolo daquela empresa. É também possível ver um autocolante que identifica o correio como prioritário e que pode ser encontrado à venda no site da Deutsche Post, um serviço de entregas alemão.

Os dois envelopes obrigaram, esta segunda-feira, ao encerramento ao trânsito da Avenida das Descobertas, em Lisboa, morada da embaixada ucraniana em Portugal, e ao destacamento para o local de meios da Unidade Especial de Polícia (UEP).

Na avaliação realizada pelo Centro de Inativação de Engenhos Explosivos e Segurança em Subsolo da UEP "não foram detetados explosivos".