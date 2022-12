Envelopes suspeitos na embaixada ucraniana em Lisboa, Santos "nada" agradado com reação de Ronaldo e outros destaques TSF

© Jack Guez/EPA

A embaixada da Ucrânia em Lisboa recebeu, esta segunda-feira, dois envelopes considerados suspeitos e que levaram ao corte do trânsito na Avenida das Descobertas. Na mesma tarde, em Espanha, foram identificados mais três envios que geraram alerta.

Avaliados os envelopes recebidos em território luso, a PSP acabou por não encontrar material explosivo.

Afinal, as palavras de Cristiano Ronaldo quando foi substituído no jogo frente à Coreia do Sul não só eram para Fernando Santos, como o selecionador nacional não gostou "mesmo nada" delas. A revelação foi feita pelo próprio treinador, ao início da tarde, na antevisão do jogo com a Suíça.

E, num momento em que Cristiano Ronaldo está sem clube e surgem rumores de que estará a caminho dos sauditas Al-Nassr, Fernando Santos afasta-se do assunto: "Nem sabia."

O PSD propõe, porque é uma "matéria controversa", um referendo à morte medicamente assistida, pressionando também o Parlamento a deixar a "decisão final para depois da pronúncia sobre o referendo". O PS rejeita desde já a ideia e deixa-lhe críticas: "É uma pirueta política que dá continuidade à agenda da extrema-direita."

O Presidente russo Vladimir Putin visitou a ponte que foi palco de uma violenta explosão em outubro. Filmado a conduzir, o líder de Moscovo contactou com trabalhadores e falou sobre as reparações da infraestrutura com um membro do Governo responsável pelo projeto.

Os partidos da oposição não concordam com a redução do desconto do ISP aplicado aos combustíveis e há até quem defenda o controlo de preços.

Esta manhã, os tempos médios de espera para doentes urgentes nos hospitais da região de Lisboa variavam entre as 11 horas no Hospital Santa Maria e os 33 minutos no São Francisco Xavier, segundo dados do SNS.