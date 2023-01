Enzo perto do Chelsea, salário mínimo aumenta em Espanha e outros destaques TSF

Enzo Fernández © Pedro Correia/Global Imagens

A TSF está a acompanhar as últimas horas antes do fecho do mercado de transferências. Para já sabe-se que Diomandé já está oficialmente no Sporting e que o Benfica autorizou Enzo a fazer exames médicos em Lisboa.

Em Espanha, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou esta terça-feira que o governo chegou a acordo com os sindicatos para aumentar o salário mínimo nacional em 8%, para os 1080 euros mensais. O acordo vai beneficiar cerca de dois milhões de trabalhadores em Espanha.

Foi em Évora que a Polícia Judiciária resgatou uma menor de 16 anos, de Leiria, que estava desaparecida há oito meses. Os agentes que tinham um mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria identificaram e detiveram um homem de 48 anos, suspeito do crime de rapto.

Em Lisboa, o vice-presidente da autarquia disse que as alterações na coordenação da Jornada Mundial da Juventude são para que o município assuma o contacto direto com a igreja, excluindo o coordenador do grupo nomeado pelo Governo.

Numa entrevista ao Washington Post, a produtora do documentário "Navalny" contou as condições em que o opositor russo está detido e explicou que o acompanhou na recuperação e no regresso à Rússia. Por isso, não tem dúvidas em dizer que o tratamento a que está sujeito equivale a tortura. Garante, no entanto, que as autoridades não vão conseguir quebrá-lo.