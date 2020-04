EPIS angaria computadores para alunos carenciados estudarem à distância

Computador tornou-se numa ferramenta essencial para aprender, agora que o confinamento domiciliário obriga a aulas à distância © Matteo Corner/EPA

A associação Empresários para a Inclusão Social (EPIS) tem em curso uma campanha para angariar donativos, junto de empresas e de particulares, para comprar computadores pessoais para alunos desfavorecidos do segundo e terceiro ciclos do ensino básico.

Em declarações à TSF, Diogo Simões Pereira, explica que a associação, que já acompanhava cerca de 4400 estudantes, conseguiu, para esta fase do ensino à distância devido à pandemia de Covid-19, angariar 200 computadores - e os primeiros vão ser entregues esta sexta-feira, em Lisboa.

"Já conseguimos angariar cerca de 60 mil euros, nestas duas semanas, o que vai permitir doar cerca de 200 computadores a alunos que pertençam a famílias em situação de risco de exclusão digital", revelou.

A campanha vai prosseguir para que mais computadores possam ser entregues a alunos, que mais tarde poderão também conhecer quem os ajudou.

Para aderir à campanha, basta contactar a associação Empresários para a Inclusão Social pelo e-mail geral@epis.pt.

"Estamos disponíveis para falar com as pessoas, explicar-lhes [a iniciativa], para que as pessoas se sintam confortáveis a fazer donativos, e depois fazemos o acompanhamento de todo o processo", assegurou Diogo Simões Pereira. "Mais à frente, vamos ligar os patrocinadores com os alunos, para que se conheçam e assim se perceba o benefício daquilo que foi doado".

