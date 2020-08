© Manuel Fernando Araújo/EPA

A época balnear prolonga-se até 13 de setembro em 86 praias do Norte, enquanto 10 outras deixam esta segunda-feira de ser qualificadas como praias de banhos, ficando sem assistência a banhistas, indica uma portaria consultada pela agência Lusa.

Em causa está o anexo I da portaria n.º 207-A/2020, de 28 de agosto, dos ministérios do Ambiente e da Defesa Nacional, que ajusta o calendário da época balnear sobretudo no litoral Norte do país.

De acordo com o anexo, as praias de mar de Santo André (na Póvoa de Varzim, Porto), Árvore, Mar e Sol, Olinda, Mindelo, Laderça, Congreira, Terra Nova, Vila Chã e Pocinho (em Vila do Conde, no mesmo distrito) deixam de ser qualificadas como praias de banhos no período compreendido entre hoje e 13 de setembro, não sendo assegurada a assistência a banhistas.

Mantém-se a funcionar em pleno até 13 de setembro 14 praias do distrito de Viana do Castelo, repartidas por Caminha e pelo concelho-sede, enquanto no distrito do Porto continuam qualificadas para banhos 59 praias, repartidas pelos municípios do Porto, Póvoa de Varzim, Matosinhos, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.

Mantém-se ainda qualificadas para banhos sete praias em Esposende, no distrito de Braga, e seis em Espinho, já no distrito de Aveiro.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, já tinha adiantado que iria prolongar o funcionamento de praias de banho, em resposta a pedidos de autarquias.