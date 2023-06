Equipa portuguesa de 140 operacionais enviada para o Canadá está de regresso

O Canadá combate os fogos desde o início de maio © Kevin Burton/AFP

Por Lusa 29 Junho, 2023 • 14:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A força conjunta composta por 140 operacionais que Portugal enviou para o Canadá para ajudar a combater os incêndios florestais naquele país chega esta quinta-feira a Lisboa, 15 dias depois de ter iniciado a missão.

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) precisa que a Força Operacional Conjunta Nacional (Focon) enviada para o Canadá para apoiar no combate aos incêndios florestais chega às 22h15 desta quinta-feira ao aeródromo militar de Figo Maduro, em Lisboa.

A Focon, composta por 140 operacionais da ANEPC, da Força Especial de Proteção Civil da ANEPC, da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), elementos das corporações de bombeiros da Região Centro e da Região Autónoma da Madeira, e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), partiu de Lisboa em 14 de junho.

A missão portuguesa, chefiada pelo segundo comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Norte, Armando Silva, atuou em Lebel-sur-Quévillion, na província do Quebec, uma das mais afetadas pelos incêndios.

A ajuda de Portugal decorreu do pedido de assistência internacional para combate a incêndios florestais que as autoridades canadianas fizeram através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

O Canadá combate os fogos desde o início de maio, numa temporada de incêndios sem precedentes, que já destruíram cerca 7,7 milhões de hectares.