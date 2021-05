Equipa Vida Ativa: um projeto para fazer bater o coração

© Pixabay

Um médico, um farmacêutico e um enfermeiro formam a equipa que vai seguir os cidadãos mais velhos, no concelho de Torres Novas.



Avaliando e registando a situação clínica, os profissionais de saúde, palmilham o território, em busca de sinais que permitam despistar situações de risco, promovendo hábitos de vida mais saudáveis. O risco cardiovascular é o sinal de perigo que pretendem ultrapassar.



"Esta EVA [Equipa Vida Ativa] não é o paraíso, mas é um sinal de esperança, e nós vivemos no nosso dia-a-dia de sinais de esperança", esta é uma outra forma de falar deste projeto-piloto.

Paulo Ferreira, o autarca de Torres Novas, acredita que a entrada das carrinhas nas aldeias e nas freguesias do concelho vai permitir o contacto de proximidade, perdido no último ano. "Involuntariamente, por causa da pandemia, muitas destas pessoas perderam o médico de família, ou tiveram medo de ir ao centro de saúde", agora é preciso recuperar.



O desafio é descomplicar o acesso aos CSP e CH, localizando os doentes cardiovasculares numa situação de maior fragilidade. O ponto de partida serão os cidadãos com maior carga da doença, os cidadãos mais velhos e as freguesias onde existem deficiências no acesso ao médico de família.

As equipas só vão para o terreno em julho, com carrinhas identificadas e com técnicos, que mais tarde farão a ligação com o médico.



No concelho de Torres Novas, o número de cidadãos com mais de 50 anos representa aproximadamente 44% da população. No entanto, quando é colocada a fasquia no número de cidadãos com mais de 70 anos, chega-se ao número aproximado de sete mil cidadãos que necessitam de apoio na sua doença crónica, objetivo primordial da EVA. O projeto conta com a colaboração da Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo, que assim pretende alcançar a franja da população mais vulnerável.