"Era estranho que não houvesse nenhum caso em Portugal"

O Presidente da República considera que "não se deve entrar em alarmismos" por Portugal ter agora confirmados dois casos de infetados com o novo coronavírus. Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que seria estranho não haver casos em Portugal, dado a proximidade com outros países que já registavam casos.

"Não se deve entrar em alarmismos, deve-se admitir que isto é um fenómeno que era expectável. Passavam seis semanas e o que era estranho era que, havendo em todos os países vizinhos, para onde iam e de onde vinham compatriotas nossos, que não houvesse nenhum caso em Portugal. Até agora, com origem em Portugal, ainda não há nenhum", adianta.

O chefe de Estado acredita que o Governo está preparado para lidar com a evolução da situação.

"O bom senso aconselha que se acompanhe atentamente e que se tome as medidas que são necessárias e proporcionais. Se for preciso tomar mais medidas, o Governo está preparado para as tomar. Se não for preciso tomar mais medidas, não as toma", remata.