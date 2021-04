Erguer e regressar cedo ao ginásio à procura saúde e bem-estar

Mário Gaspar foi dos primeiros a chegar hoje ao Fitness Up de Vila Real para treinar com alteres © Eduardo Pinto/TSF

"Estávamos ansiosos por reabrir", confessou, à TSF, Bruno Figueira, o diretor deste ginásio, depois de "muito tempo encerrados e longe dos sócios". "Estamos muito contentes por voltar a fazer aquilo que mais gostamos, que é ajudar as pessoas", sublinhou.

Mário Gaspar agarrou-se aos alteres logo após a reabertura. "Ao vício saudável", como o classificou, muito satisfeito por poder regressar ao ginásio após mais de dois meses afastado. "Custou um bocadinho estar longe. Espero que agora seja para manter. Se cada um fizer a sua parte e cumprir as normas acredito que não será necessário voltar a confinar", desejou.

Também madrugadora, Nádia Fortunato começou o dia com um treino de força. Em casa não tem a mesma vontade que o ginásio provoca. "Ainda bem que estamos de volta, porque é muito mais fácil treinar aqui", disse. Ela prefere treinar de manhã porque assim "fica desperta para o resto do dia", com "saúde e bem-estar".

Após um período "negro para os ginásios em geral" imposto pela pandemia, Bruno Figueira acena com a "bandeira da segurança" como forma de cativar os sócios que, entretanto, desistiram. "Cumprimos todas as regras emanadas pela Direção-Geral da Saúde, temos espaços com separação física para permitir às pessoas treinarem de forma segura e eficaz, dispensadores de álcool-gel e todo o material é desinfetado".

Agora, tanto o diretor do Fitness UP como os sócios anseiam que "todos cumpram as regras", para evitar voltar ao confinamento geral, com todos os prejuízos que acarreta.

