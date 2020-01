Erros em contratos e falsos recibos verdes. ACT deteta milhares de irregularidades laborais

Por Catarina Maldonado Vasconcelos com Sara de Melo Rocha 22 Janeiro, 2020 • 08:57 Partilhar este artigo Facebook

A Autoridade para as Condições do Trabalho detetou três mil contratos irregulares e falsos recibos verdes nos últimos dois anos. A ACT visitou, em conjunto com o Instituto da Segurança Social, mais de três mil empresas em 2018 e em 2019, conforme elenca a inspetora-geral da ACT.

Apesar dos números, a inspetora-geral da ACT Luísa Guimarães salienta que a grande maioria das empresas regularizou a situação de forma voluntária. "Das três mil situações irregulares, praticamente 90% foram realizadas involuntariamente."

Os últimos dados relativos a acidentes de trabalho são de 2017 e revelam que morreram em Portugal 115 pessoas e 315 ficaram feridas com gravidade em acidentes de trabalho.

A inspetora-geral refere que 2017 registou uma uma ligeira subida do número de mortes, mas recorda que este aumento pode estar relacionado com o aumento

da atividade económica no país. "Quando aumenta a atividade económica, por norma, aumenta o número de acidentes de trabalho", argumenta.

Há ainda um fator relevante que Luísa Guimarães tem vindo a observar. A digitalização sistemática tem potenciado as formas de pressão laboral. "Temos de estar atentos a riscos que se associam a um menor controlo das horas de trabalho ou da capacidade de desligar, que, muitas vezes, é introduzida pelo uso constante de smartphones, computadores,..."