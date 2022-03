Erros no site. Contribuintes não conseguem aderir ao Autovoucher

Mensagem de erro é mostrada na plataforma do IVAucher/AUTOvoucher © Direitos Reservados

A plataforma de adesão ao programa IVAucher, que permite a utilização dos benefícios AUTOvoucher, não está acessível. À TSF chegaram queixas de contribuintes que não conseguem inscrever-se no programa, dado que o site destinado para o efeito que exibe uma mensagem de erro quando é feito um novo pedido de adesão. A situação ocorre num momento em que vários contribuintes procuram aceder à plataforma, depois das mudanças nos descontos permitidos pelo Autovoucher, na sequência da subida dos preços dos combustíveis.

O Governo anunciou, na última sexta-feira, uma subida do desconto no Autovoucher para 20 euros, neste mês de março, de modo a mitigar o impacto do aumento dos preços dos combustíveis. O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, declarou que esta seria uma medida "extraordinária".

O ministro das Finanças salientou que o Autovoucher tem quase de 1,6 milhões de beneficiários tendo, até ao momento, reembolsado 26 milhões de euros.

Lançado no início de novembro, o Autovoucher consiste na atribuição de um reembolso -- na altura, de 10 cêntimos por litro até ao limite de 50 litros mensais de combustível -- aos consumidores registados na plataforma IVAucher, sendo o valor (equivalente a cinco euros) pago com o primeiro abastecimento do mês. Se o consumidor não fizer nenhum abastecimento durante um mês, esse apoio previsto é acumula com o valor dos meses seguintes. A medida tinha sido desenhada para ter a duração de cinco meses.