Vacinados com certificado digital impedidos de entrar em restaurantes

Clientes têm de exibir certificado digital para comer no interior dos restaurantes

Há certificados de vacinação que estão a ser considerados inválidos, no acesso aos restaurantes. Estão a ser reportados, em vários estabelecimentos, casos em que, apesar de os clientes terem sido vacinados com as duas doses há mais de 14 dias, o certificado digital não é reconhecido pelo dispositivo eletrónico e os clientes são impedidos de entrar.

Só no último fim de semana, um cliente foi barrado à porta em dois restaurantes de Lisboa, apesar de estar vacinado com as duas doses há mais de 14 dias. Este não é, contudo, caso único.

Muitos restaurantes queixam-se de erros na leitura dos certificados de vacinação, que, apesar de válidos, são dados como expirados.

O presidente da Pro.var - Associação Nacional de Restaurantes, Daniel Serra, explica que se trata de um problema técnico que impede a leitura correta do QR code do certificado.

"Muitos empresários têm-nos feito chegar este erro, que é um erro técnico e que nada tem a ver com a questão da validade do próprio certificado. Estamos a falar aqui, talvez, dos servidores, de algumas falhas de algoritmos dos programas informáticos. Isto são questões que nos ultrapassam, mas tem sido um verdadeiro terror", refere.

Daniel Serra afirma que, mesmo os "clientes mais resistentes", que continuam a ir a restaurantes com todas as restrições impostas devido à pandemia, "acabam por ter esta experiência e, obviamente, depois não repetem".

A entrada em vigor da obrigatoriedade da apresentação do certificado Covid tem provocado grandes prejuízos no setor. "Houve aqui uma debandada, os clientes deixaram de frequentar as salas interiores, houve uma quebra nas salas na ordem dos 90%, e até se observou um grande número de restaurantes a encerrar ao fim de semana - coisa impensável numa época alta! -, portanto, esta medida revelou-se, realmente, um pesadelo para a restauração", declara o presidente da Associação Nacional de Restaurantes.

Para resolver a situação, a Pro.var propõe mudanças nas regras: "Aquilo que nós pedimos é que o Governo retire esta obrigatoriedade de [o certificado Covid] ser mostrado à entrada do restaurante", adianta.

Daniel Serra acredita que o Governo aceitará a proposta, uma vez que tem mostrado abertura para deixar cair a exigência de apresentação dos certificados digitais.

A decisão poderá ser tomada já esta quinta-feira, em reunião do Conselho de Ministros.

