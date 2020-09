Escócia exclui Portugal da lista de corredores aéreos

© Yeferson Suárez/Lusa

A Escócia excluiu Portugal do corredor aéreo, numa decisão tomada, igualmente, pelo Governo do País de Gales. Quem regressar à Escócia proveniente de território português, tem de fazer uma quarentena de 14 dias por causa da Covid-19.

Ao contrário do Governo do Reino Unido, que manteve Portugal na lista de países seguros, o ministro escocês da Justiça escocês, Humza Yousaf, anunciou no Twitter a decisão, e alertou os passageiros para a obrigatoriedade de confinamento.

"Se chegar à Escócia vindo de Portugal a partir das 4h00 de sábado (5 de setembro), terá de se isolar por 14 dias. Os dados desta semana mostram um aumento de casos positivos por cem mil habitantes em Portugal."

A imprensa britânica começou a especular esta semana sobre a possibilidade de Portugal ser excluído da lista dos países com "corredores de viagem". Ainda assim, o Governo do Reino Unido não retirou Portugal da lista.

O ministro dos Transportes, Grant Shapps, alertou, no entanto, os turistas de que "os países com quarentena de 14 dias podem mudar e mudam num prazo muito curto".

Portugal só foi incluído na lista dos países com "corredores de viagem" com o Reino Unido há duas semanas, a 20 de agosto, apesar da pressão do governo português e do setor do turismo sobre as autoridades britânicas.