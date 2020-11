Escola da Ponte em Santo Tirso encerrada devido a caso de Covid-19

O Conselho de Gestão da escola justifica a decisão com "a situação epidemiológica concelhia e regional" © Fernando Pereira/Global Imagens (arquivo)

A Escola Básica da Ponte, em Santo Tirso, encerrou esta segunda-feira e assim vai permanecer durante 14 dias devido a ter sido detetado um caso positivo neste estabelecimento de ensino, disse à Lusa fonte da autarquia local.

De acordo com a fonte, a decisão de encerrar aquela escola de Santo Tirso, no distrito do Porto, foi tomada depois de conhecido o resultado de um teste realizado a uma professora.

A mesma fonte acrescentou que o encerramento foi decidido em articulação com o delegado de saúde local.

Em comunicado, publicado na sua página da rede social Facebook, o Conselho de Gestão da escola justifica a decisão com "a situação epidemiológica concelhia e regional".

Assim, ficam suspensas as atividades letivas presenciais nesta escola "durante 14 dias com o objetivo de isolar as cadeias de transmissão", lê-se no comunicado.

A escola refere ainda que, "havendo condições para tal, a partir do dia 16 de novembro serão reiniciadas as atividades letivas presenciais".

"Perante esta situação, todos os alunos, assistentes técnicos/operacionais e orientadores educativos têm obrigatoriamente de cumprir o isolamento devendo permanecer no seu domicílio", acrescenta o Conselho de gestão da Escola da Ponte.

