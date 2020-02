Escola do Porto evacuada após "acumulação de gases"

"Ainda não sabemos se há aulas à tarde" © António Gomes/Slideshow/Global Imagens

Por Lusa 10 Fevereiro, 2020 • 11:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Escola Clara de Resende, no Porto, foi evacuada "por precaução" esta segunda-feira após um "alerta para acumulação de gases no refeitório", indicaram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da PSP local.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, a escola localizada na zona do Bessa, no Porto, foi evacuada por precaução após uma alerta registado às 09h45.

A sobdiretora do agrupamento comunicou, numa nota enviada à TSF, que "a situação já está resolvida, e os Bombeiros Sapadores já deram autorização para abrir a escola".

Relativamente à água (neste momento devido a vários pontos de inundação na escola, o fornecimento de água teve de ser fechado), está a decorrer uma avaliação por parte dos Engenheiros da Parque Escolar, da DGESTE, funcionários da manutenção e Escola Segura.

"Sem água a escola não pode abrir pelo que daremos informações mais concretas ao longo do dia. No caso de a escola abrir da parte da tarde, agradecemos que os professores, não lecionem conteúdos novos, não marquem faltas aos alunos e adiem os testes para outro dia, muitos alunos já foram mandados embora", pode ainda ler-se no comunicado.

Às 11h00 a mesma fonte não podia ainda precisar se a situação estava ou não resolvida.

"Não se verificou fuga de gás, mas os alunos saíram por precaução", indicou o CDOS do Porto.

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Clara de Resende publicou às 10h30, na rede social Facebook, ainda não estar definido se haverá aulas à tarde.

"Ainda não sabemos se há aulas à tarde. Vamos atualizando. Em primeiro lugar, está a segurança dos nossos filhos", lê-se na publicação.

Na mesma página do Facebook foi publicada uma comunicação da diretora da escola, a qual refere que, "na sequência de um assalto à escola no fim de semana", foi necessário "fechar a água e o gás pelo que a escola se encontra encerrada".

Na mensagem, a diretora refere também que todos os alunos foram retirados "para o exterior da escola com a ajuda dos agentes da Escola Segura".

"Foram acionadas as equipas competentes para solucionar tal situação. Por favor, divulgar esta situação aos encarregados de educação", termina a nota.

Já a PSP do Porto indicou que em causa esteve uma falta de energia detetada no refeitório no fim de semana e que esta situação gerou "acumulação de gases", tendo tornado o refeitório da escola "inoperacional".

No local estão os Bombeiros Sapadores do Porto.

* Atualizado às 12h17