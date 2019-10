Escola em Esposende vai suspender aulas à tarde por falta de funcionários

© Lusa

A Escola Básica de Forjães, em Esposende, distrito de Braga, vai, a partir de segunda-feira, suspender as aulas dos 2.º e 3.º ciclos no período da tarde por falta de funcionários, disse hoje à Lusa a diretora do agrupamento.

Segundo Paula Cepa, diretora do Agrupamento de Escolas António Rodrigues Sampaio, a suspensão deverá durar até quinta ou sexta-feira, altura em que espera já ter ao serviço 10 novos assistentes operacionais, todos a meio tempo.

"Já estávamos a trabalhar no limite, mas agora tivemos de partir para esta medida face à baixa médica de alguns funcionários", referiu.

Assim, apenas os alunos do 1.º ciclo e do pré-escolar terão aulas todo o dia, estando-lhes assegurado o acesso à cantina.

Os alunos dos 2.º e 3.º ciclos vão para casa após as aulas da manhã.

Neste momento, e segundo Paula Cepa, está em fase final o processo de contratação de 10 funcionários a meio tempo.

"Na prática, estamos a falar de cinco lugares que ficam preenchidos", referiu.