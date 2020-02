Escola em Gaia já não vai encerrar a partir das 15h

A Escola D. Pedro I acolhe mil do 5.º ao 9.º ano de escolaridade © André Rolo/Global Imagens

Após reunião realizada esta manhã na Escola Básica Dom Pedro I, foi determinado o não encerramento a partir das 15h00 do estabelecimento de ensino, ao contrário do anunciado na terça-feira pela direção daquele estabelecimento.

O Ministério da Educação refere em comunicado que foram sempre dadas as "respostas ajustadas às situações apresentadas", como é o caso da atribuição de um funcionário com vínculo permanente em março do ano passado, e respetivo acesso à bolsa de recrutamento para suprir ausências, bem como, em novembro, novo reforço de horas para complementar, igualmente, as ausências de trabalhadores que se encontravam de baixa. Deste modo, os serviços do Ministério da Educação "responderam atempadamente às necessidades que foram sendo identificadas".

Na reunião desta manhã, que juntou a DGEstE, a direção da escola e representantes da Associação de Pais, foi definida a distribuição horária que garante o funcionamento da Escola, o qual será reforçado quando os referidos procedimentos concursais de novembro, da responsabilidade da escola, tiverem terminado.