Escola Secundária Infanta Dona Maria em preparação para receber mais de 300 alunos

Nos longos corredores da Escola Secundária Infanta Dona Maria, os assistentes operacionais terminam a limpeza e desinfeção de todas as superfícies. A partir de segunda-feira, os alunos do 11.º e 12.º ano voltam às aulas, mas com regras.

Paula Figueiredo, adjunta da diretora do Dona Maria, explica que vai haver "sete salas a funcionar" para 13 turmas. A biblioteca, o auditório e outros espaços maiores foram adaptados para serem salas de aulas, "para que cada aluno se sente sozinho" e com cerca de dois metros de distância. Cada sala "vai ter adstrita uma instalação sanitária onde vamos ter funcionários para garantir depois a higienização", conta.

Para que não haja ajuntamentos à porta da escola, vai haver duas entradas "com dois funcionários em cada portão para fazer todos os procedimentos de segurança: borrifar as mãos com gel alcoólico, medir a temperatura, e os alunos que não trouxerem máscara vão receber".

Depois, os estudantes são guiados até à sala numa espécie de peddy-paper: cada turma tem uma cor, e as salas têm entrada separada e porta para a rua. Desta forma, não se cruzam nos corredores. No total, a escola vai receber cerca de 350 alunos: 130 têm aulas de manhã e 220 têm aulas à tarde.

Apesar de todas as medidas, Paula Figueiredo indica que há alguns pais "que estão naturalmente preocupados, mas penso que vão ficar mais tranquilos, porque já receberam indicações muito claras de como tudo vai funcionar". A responsável relembra que há uma parte de responsabilidade que cabe aos alunos, "que também têm de cumprir e respeitar as normas. E sabemos que às vezes são mais impulsivos, mas acreditamos que os pais também têm um papel muito importante de sensibilização".

As aulas presenciais são apenas das disciplinas do ensino secundário que têm exame nacional e decorrem até dia 26 de junho.

