"Escola tem de ter papel central na construção de uma internet mais segura"

Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação

Tiago Brandão Rodrigues falava a propósito do Dia da Internet Mais Segura, que se celebra esta terça-feira em mais de 150 países e que tem como tema este ano "Juntos por uma Internet melhor". Em Portugal, em escolas de Norte a Sul do país, alunos e professores vão promover várias atividades para assinalar a efeméride, no âmbito da cidadania digital, e enquadradas no plano de prevenção e combate ao 'bullying' e ao 'ciberbullying', recentemente lançado pelo Ministério da Educação.

"Entendemos bem que este esforço coletivo da nossa sociedade para a transição digital tem nas escolas um papel absolutamente central" disse o ministro, considerando que "as escolas têm de ser o primeiro local em que as crianças e jovens tem de entender que a literacia para a utilização da Internet tem de ser alavancada com respeito por valores como a igualdade, tolerância e uso seguro e consciente de todas as ferramentas".

Tiago Brandão Rodrigues considera que numa sociedade inclusiva, que se pretende cada vez mais digital importa prevenir os riscos associados às oportunidades criadas pela poderosa ferramenta que é a Internet, promovendo uma utilização mais segura e responsável deste instrumento.

Sendo a escola um espaço privilegiado para a promoção destes valores, bem como para a prevenção e combate a todas as formas de violência, o ministro frisou o plano "Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência", lançado em outubro pelo Governo, que pretende dotar as comunidades educativas de uma série de instrumentos que ajudem a prevenir e a combater esta nova forma de violência, sobretudo entre os mais jovens.

Segundo o ministro, um dos eixos principais deste plano é o da formação, destacando o lançamento em janeiro da segunda edição do Massive Open Online Course (MOOC) - "Bullying e Ciberbullying: Prevenir & Agir", destinado a professores, educadores, pais e encarregados de educação, psicólogos, forças de segurança, outros profissionais que desempenhem funções em contextos educativos e a todos os interessados na temática.

Estas ações de formação, adiantou, já abrangeram mais de seis mil pessoas.

Por outro lado, frisou, estão também a ser ultimados os guiões de formação a disponibilizar aos Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE), estando prevista a produção de materiais/referenciais de formação e propostas de atuação com os alunos, tanto para docentes, como para psicólogos.

Ainda com vista ao desenvolvimento da cidadania digital, Tiago Brandão Rodrigues referiu o Centro de Sensibilização SeguraNet, da responsabilidade da Direção-Geral da Educação (DGE), que promove iniciativas como sessões e campanhas de sensibilização, ações de formação, o concurso "Desafios SeguraNet", que envolve cerca de 52 000 alunos, pais e professores e a iniciativa "Líderes Digitais", que tem como principal objetivo motivar os alunos para a divulgação de temáticas que incentivem à utilização segura e responsável das tecnologias e ambientes digitais, contribuindo para a prevenção e o combate ao ciberbullying e para o desenvolvimento da literacia para os media.

Neste ano letivo, estão inscritos nesta iniciativa cerca de 3.000 alunos, de todos os ciclos de ensino.

Tiago Brandão Rodrigues e o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, visitam esta terça-feira a Escola Básica e Secundária Artur Gonçalves, em Torres Novas, para ficar a conhecer os diferentes projetos que esta comunidade educativa desenvolve no âmbito do Digital, assinalando assim o Dia da Internet mais Segura.