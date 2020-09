Escolas contestam cortes acima de 50% no ensino artístico especializado

© Pixabay

Por Cláudio Garcia 08 Setembro, 2020 • 11:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Já com os alunos matriculados e as turmas organizadas, as escolas e conservatórios de música e dança ficaram a conhecer o montante de financiamento pelo Ministério da Educação. Em Leiria, há cortes acima de 50% e os dirigentes do Orfeão e da SAMP, duas instituições sem fins lucrativos, dizem estar em curso a decapitação do ensino artístico especializado numa cidade que é candidata a capital europeia da cultura e foi recentemente aceite na rede das cidades criativas da Unesco.

No Orfeão de Leiria, 65 alunos estão matriculados e prontos para começar o quinto ano de escolaridade em ensino articulado, na área da música, mas o Ministério da Educação só financia 29 vagas, segundo os resultados do concurso, agora conhecidos.

Trata-se do maior corte no País, garante o presidente do Orfeão de Leiria, Vítor Lourenço: 80% na lista provisória de contratos de patrocínio com o Estado para o período 2020-2026 e 60% na lista definitiva, divulgada pela DGEstE - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares "depois de as matrículas estarem feitas".

"Se isto é válido para vários anos, com o número de alunos que nos estão a atribuir, a escola fica completamente desequilibrada em termos da sua função e da sua sustentabilidade para o futuro", conclui.

Incluindo o Instituto Jovens Músicos, as três escolas do concelho de Leiria somam 98 matrículas, na área da música, mas receberam 38 vagas no concurso que financia o ensino artístico especializado.

"Não tenho dúvida nenhuma que isto é uma decapitação destas escolas e do ensino artístico e das expectativas das famílias e das necessidades dos alunos", alerta Vítor Lourenço.

Hugo Alves, presidente da SAMP, lembra que Leiria é cidade criativa da Unesco e candidata a capital europeia da cultura.

"A região centro é a mais penalizada do País, e dentro da zona centro, a CIM [comunidade intermunicipal] de Leiria é a mais penalizada da região centro, logo, também do País. E nós não conseguimos perceber o porquê deste critério", afirma à TSF.

Na SAMP, há uma turma prevista para iniciar o ensino articulado no Agrupamento Correia Mateus. Os apoios anunciados pelo Ministério da Educação não chegam para as despesas: "Oito vagas, no nosso caso, significa que não temos fontes de receita suficientes para pagar os custos directos. Por exemplo, os custos com os professores".

Face ao concurso anterior, de 2018, o corte é de 65%.

"Temos uma guilhotina no pescoço. Há uma expectativa que foi criada junto da sociedade, dos pais, dos alunos, dos nossos professores, que se manteriam as mesmas vagas que vinham dos anos anteriores. Porque não houve nenhum sinal de que isso não fosse assim", lamenta Hugo Alves.

As escolas de Leiria esperam agora pelo concurso adicional para todo o país, já anunciado pelo Ministério da Educação.