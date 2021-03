Escolas de surf querem voltar ao mar "assim que possível" 

Prática de surf é permitida, mas escolas estão fechadas © Maria João Gala /Global Imagens

O ensino do surf deve ser dos primeiros a desconfinar, apela a Federação Portuguesa de Surf, numa carta enviada carta ao Governo, ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

No atual estado de emergência a prática de surf é permitida, tal com outros desportos ao ar livre, mas o ensino da prática está interdito.

João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf, considera que as escolas nas praias têm tido um comportamento exemplar no cumprimento das medidas sanitárias, pelo que está na hora de as reabrir.

"Era fundamental abrir o mais rapidamente possível, ou, pelo menos, assim que possível. Foi esse o pedido que fizemos", aponta. "Temos muitas escolas de surf e treinadores que precisam de trabalhar" e atletas que precisam de treino.

João Aranha apela à reabertura das escolas de surf 00:00 00:00

Além disso, nota, o surf é praticado no ao ar livre, de forma individual e com distanciamento, pelo que é possível assegurar as medidas de prevenção do contágio associadas à pandemia.

