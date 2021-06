Escolas dizem não poder travar festas de finalistas

© Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

Numa circular enviada às escolas com data de dia 21, segunda-feira passada, a autoridade de saúde do Algarve, por exemplo, desaconselhou festas e jantares de finalistas e pediu aos estudantes para "ponderarem o risco a que estavam a submeter a si e aos outros".

Mas, se dentro das escolas há regras, cá fora as direções não têm qualquer jurisdição sobre eventuais festas de finalistas que se realizem. O presidente da Associação dos Diretores dos Agrupamentos de Escolas Públicas faz a comparação com as festas de finalistas em Espanha. "Se houver festas desse género é à conta e responsabilidade dos alunos e dos pais", esclarece Filinto Lima. As escolas sublinham que dentro de portas cumprem o que é determinado pela Direção-Geral de Saúde, sobre o que se passa lá fora nada podem fazer.

No Algarve encontros desses já se realizaram e ainda vão ocorrer mais festas de finalistas. Em Faro, o diretor do agrupamento das escolas João de Deus considera ser impossível proibir reuniões de estudantes. Aliás, nestas escolas, a diretiva da Administração Regional de Saúde chegou tarde. "A festa do 12.º ano já tinha sido realizada quando chegou a missiva da autoridade de saúde", esclarece Carlos Luís. "São festas que se realizam de forma particular fora dos agrupamentos, tem que ser a autoridade de saúde, se assim o entender, a tomar medidas", considera.

O diretor adianta, pelo menos para a festa de finalistas do 12º ano, todos os alunos foram testados. A escola apenas disponibilizou o espaço para a realização desses testes por profissionais qualificados.

