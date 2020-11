Escolas esperam mais esclarecimentos sobre como pôr em prática decisões do Governo

Para já, a medição da temperatura ainda não está a ser feita nas escolas © Nuno Veiga/Lusa

Por TSF 09 Novembro, 2020 • 16:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas disse esperar que o Ministério da Educação dê mais esclarecimentos nos próximos dias sobre a forma como as escolas devem pôr em prática as decisões do Governo. Desde logo, quanto à medição da temperatura.

"A medição da temperatura levantou algumas dúvidas: quando é que isso será obrigatório, a partir de que momento, em que circunstâncias e com que objetivos. É necessário que a tutela, durante esta semana, diga às escolas como devem proceder neste caso concreto", explicou à TSF Filinto Lima.

Outra preocupação do presidente da Associação Nacional de Diretores tem a ver com os testes rápidos.

"Os testes rápidos levantam muitas dúvidas. Estes testes rápidos são obrigatórios? Quem é que os faz? E em que circunstâncias? É preciso um esclarecimento deste tipo de situações, até porque os pais também querem saber o que vai acontecer a partir de hoje nas escolas tendo em conta as declarações do primeiro-ministro", acrescentou o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas.

Para já, a medição da temperatura ainda não está a ser feita nas escolas e Filinto Lima recomenda aos pais que, eles próprios, antes de os filhos saírem de casa, meçam a temperatura dos filhos para descartarem a possibilidade de estarem doentes.