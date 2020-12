Escolas "estão à altura". 1.º Período em tempo de pandemia com "balanço positivo"

Sala de aula © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Neste ano atípico, em que muito foi discutida a necessidade de haver aulas presenciais - depois de a pandemia de Covid-19 ter levado ao encerramento das escolas durante meses, no último ano letivo - os alunos voltaram às salas de aula, com um conjunto de regras restritivas para cumprir. O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas considera, apesar de tudo, que as escolas provaram que estão à altura para responder ao desafio da pandemia.

Na semana em que termina o 1.º Período deste ano letivo, o balanço feito por Filinto Lima é positivo. Dá "nota positiva" à postura dos "alunos, professores e funcionários", lembrando que muitos foram aqueles que profetizaram que as escolas teriam de encerrar "logo nas primeiras semanas" de setembro.

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas afirma que o balanço do 1. Período é "muito positivo" 00:00 00:00

"Não fecharam. As escolas mantiveram-se abertas, mantiveram-se a lecionar", nota Filinto Lima, reconhecendo, no entanto, que houve turmas que "tiveram de confinar".

"Alguns alunos e alguns professores tiveram de estar em casa alguns dias. Mas o balanço é muito positivo. No meio desta pandemia, a escola pública portuguesa, mais uma vez, deu um sinal muito positivo", defende.

Filinto Lima recorda a promessa feita por António Costa em abril 00:00 00:00

Em relaçao àquilo que poderia ter corrido melhor, Filinto Lima lembra que ainda está por cumprir na totalidade a promessa feita pelo primeiro-ministro, há oito meses, de que haveria equipamento informático garantido para todos neste ano letivo.

"[António Costa] disse que tinha 400 milhões de euros para investir em material digital. Mas só agora é que estão a chegar às escolas e aos lares dos alunos do secundário com ação social escolar alguns computadores", refere.

"No mais curto espaço de tempo possível, o primeiro-ministro deve cumprir cabalmente a promessa", apela. "É importante, não só devido à pandemia, que os nossos alunos tenham acesso ao material de estudo."

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas pede também que já em janeiro sejam contratados os profissionais para as escolas que resultam da revisão dos rácios de funcionário por aluno.

Diretores pedem que sejam libertadas rapidamente vagas para mais funcionários nas escolas 00:00 00:00

"De acordo com essa revisão da portaria, irão chegar às escolas mais 3 mil funcionários. Peço que desde logo no início de janeiro essas 3 mil vagas sejam libertadas para as escolas, para que os diretores as consigam preencher. A minha palavra é diretamente ao sr. ministro das Finanças: liberte essas 3 mil vagas porque as escolas carecem de mais assistentes operacionais", volta a apelar.