Escolas fechadas em Oeiras. Autarquia apela aos pais para que que vão buscar os filhos

As escolas de Oeiras vão fechar devido às inundações, anunciou o presidente da câmara Isaltino Morais em declarações à SIC Notícias.

"Pedimos aos encarregados de educação que dentro do possível possam ir buscar os seus educandos, particularmente, os mais pequenos, porque, de acordo com as indicações que temos a situação pode agravar-se."

"Estamos a ver a as pessoas saírem de casa, pelos vistos com toda a naturalidade apesar dos apelos feitos para não sair de casa, e o trânsito começa a ficar caótico", lamentou Isaltino Morais.

Perante a expectativa de um agravamento da situação, o autarca apela a que "até à hora do almoço seja possível recolher as crianças e todos os mais velhos que regressem a casa".

No concelho, a Baixa de Algés está esta manhã "intransitável", assim como "a Avenida Marginal entre o Dafundo e Algés, a estrada 117, que liga Queluz de Baixo a Carnaxide, e a EN250 entre Barcarena e Queijas", indica o município numa nota divulgada na sua página da rede social Facebook, pedindo que os condutores tenham "a máxima cautela nas demais estradas".

Em Lisboa, a maioria das escolas está aberta. O Ministério da Educação não vai dar qualquer ordem de fecho das escolas, afirma à TSF fonte da tutela. As próprias escolas têm autonomia para decidir encerrar.