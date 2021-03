Governo publica portaria que permite contratar dois mil funcionários para as escolas

Tiago Brandão Rodrigues © Octavio Passos/Global Imagens

São mais dois mil trabalhadores não docentes que podem agora ser contratados, num total de oito mil funcionários, "em menos de um ano", sublinhou Tiago Brandão Rodrigues, na comissão parlamentar da Educação.

"É com gosto que vos anuncio que acaba de ser publicada a tão ambicionada revisão da portaria dos rácios dos assistentes operacionais e assistentes técnicos, garantindo um reforço de mais 2.000 trabalhadores não docentes", anunciou o ministro, adiantado que "os concursos vão ser lançados nos próximos dias".

Trata-se de um reforço nas escolas do 1º ciclo, fazendo aumentar o número de funcionários nas escolas em relação ao número de alunos.

De acordo com a promessa feita em fevereiro pelo executivo haverá ainda um aumento do número de assistentes operacionais que apoiam as residências escolares, nas escolas de referência para a educação bilingue e do domínio da visão, e naquelas onde os pavilhões desportivos estão localizados fora das instalações.

Na audição parlamentar, o ministro da Educação garantiu ainda que será "reforçada a dotação de assistentes técnicos, para a promoção da inovação e da transição digital das escolas, com a atribuição de mais um assistente técnico por agrupamento de escolas e escolas não agrupadas".