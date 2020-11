Escolas querem saber rapidamente se vão encerrar mais cedo para as férias de Natal

"Os pais terão de saber que os filhos irão para casa uma semana antes do previsto" © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Por Manuel Acácio e Catarina Maldonado Vasconcelos 19 Novembro, 2020 • 12:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas defende que, a haver antecipação das férias de Natal, as instituições de ensino devem ser informadas o mais prontamente possível, visto o encerramento precoce obrigará a uma alteração dos planos.

O Jornal de Notícias informa que a possibilidade de as escolas encerrarem mais cedo este ano está em cima da mesa.

No Fórum TSF, Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, fez um balanço positivo do primeiro período escolar, e pediu ao Governo que agilizasse os avisos, caso as escolas fechem uma semana mais cedo, até porque "terá de haver uma replanificação do trabalho do professor, sobretudo nas últimas semanas de dezembro".

Uma decisão do Executivo nesse sentido também implicaria "reagendar as reuniões de avaliação que já foram aprovadas, as reuniões que nós fazemos no final de cada período para dar as notas aos nossos alunos", refere o representante do coletivo de agrupamentos e escolas públicas.

Além disso, "os pais terão de saber que os filhos irão para casa uma semana antes do previsto", argumenta Filinto Lima, que frisa: "Isto a ser verdade, a concretizar-se... Era importante que o Ministério da Educação fizesse chegar às suas escolas o conhecimento desta sua pretensão."

Ouça a perspetiva de Filinto Lima, sobre a possibilidade de um encerramento antecipado das escolas. 00:00 00:00

Pedro Dominguinhos, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, posiciona-se contra a decisão de encerrar os politécnicos nos concelhos com maior rácio de casos de Covid-19, e fundamenta que são poucos os casos de Covid-19 nos politécnicos e que encerrar trará mais prejuízos do que vantagens.

"Naturalmente que deduzo que seja uma decisão baseada em factos científicos, acatá-la-emos. Agora, neste momento, entendemos que não é a mais adequada porque os locais de ensino superior são locais naturalmente seguros." Pedro Dominguinhos também entende que encerrar as instituições de ensino "agrava as desigualdades sociais", e que o fecho não é garantia de uma maior proteção e segurança. "Se nós encerrarmos as instituições, não garantimos que todas as pessoas continuam a cumprir as regras. Dentro das instituições do ensino superior, as pessoas cumprem as regras. Andam de máscara nos vários locais, higienizam as mãos, respeitam a etiqueta respiratória."

Pedro Dominguinhos não é a favor da decisão de encerrar politécnicos mais afetados pela Covid-19. 00:00 00:00

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS