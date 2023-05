Escolas só têm dois dias para preparar provas digitais. Diretores e professores de informática apelam a adiamento

Provas de aferição digitais serão realizadas por por alunos 2.º, 5.º e 8.º ano © George Frey/Getty Images via AFP

As provas de aferição a disciplinas teóricas serão este ano realizadas em formato digital, mas as escolas só receberam esta sexta-feira as instruções para o processo, a dois dias úteis do arranque das provas.

Segundo a notícia avançada pelo Jornal de Notícias, que teve acesso às instruções do Júri Nacional de Exames, as escolas vão ter de instalar um programa em cada computador que será usado, pedir credenciais para todos os alunos, criar um servidor se quiserem fazer a avaliação offline e ainda fazer testes reais de preparação.

Em declarações à TSF, a presidente da Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI), Fernanda Ledesma, fala em "falta de respeito".

"Não somos contra as provas em formato de suporte digital, mas a dois dias de começarem as provas é que chega às escolas uma indicação que é preciso instalar aplicações nos computadores, que estão com os alunos em casa. Quem é que vai fazer esse serviço? Os professores de informática, na maior parte das escolas."

A ANPRI acusa Governo de "falta de respeito" 00:00 00:00

"A forma como isto tem chegado, em cima da hora, com indicações à pressa, é uma falta de respeito, porque não é com dois dias úteis de antecedência que se envia um trabalho desses para as escolas", condena Fernanda Ledesma.

Esta será mais uma tarefa acumulada pelos professores de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), sem quaisquer contrapartidas, lembra. "É sempre pedir mais e mais e mais... Mais uma tarefa, mais um cargo, mais horas, e condições não vêm. Sobra para os professores, porque não é possível fazer omeletes sem ovos."

Fernanda Ledesma antecipa muitas dificuldades na realização das provas em formato digital, e perante a falta de condições considera que o melhor seria adiar estas provas para o próximo ano letivo.

"Vai haver problemas de rede, certamente. Mesmo que o processo estivesse todo organizado a probabilidade de haver problemas é sempre grande, quanto mais assim, que as coisas chegam à última da hora", nota.

Fernanda Ledesma sugere adiar estas provas um ano 00:00 00:00

Também os diretores escolares consideram que vai ser impossível conseguir ter tudo pronto para as provas arrancarem na terça-feira. Flinto Lima, presidente Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, acredita que será inevitável adiar algumas provas.

"O grande problema é o curto prazo - em muitas situações vai ser impossível cumpri-lo", afirma, em declarações à TSF. "As provas de aferição que em algumas escolas já irão começar no dia 16 - porque é o primeiro dia e já está marcado, está agendado, está programado - vão ter de ser adiadas para dias posteriores."

Filinto Lima alerta que "as dificuldades vão existir em todas as escolas", mais graves conforme o número de turmas que têm de realizar essas provas e o número de professores de TIC disponíveis para " ter este trabalho extra e muito burocrático".

"A dificuldade vai ser generaliza", alerta Filinto Lima 00:00 00:00

O representante dos diretores escolares defende que esta situação mostra ainda a grande necessidade de haver em todas as escolas pelo penos um técnico de informática.

Se tudo correr conforme planeado, a a avaliação à disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), que será feita pelos alunos do 8.º ano, vai realizar-se entre 16 e 26 de maio. Para dia 24 está agendada a prova de Ciências Naturais e de Físico-Química, também do 8.º ano. As restantes serão realizadas em junho, nos dias 2, 5, 6, 7, 15 e 20, também por alunos do 5.º e do 2.º ano.

A TSF contactou o Minsitério da Educação mas até ao momento ainda não obteve resposta sobre o eventual adiamento das provas.