Escolas vão estar encerradas a partir de segunda-feira

O Governo vai decretar o encerramento de todas as escolas a partir da próxima segunda-feira, sabe a TSF.

A medida surge num dia em que além do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro António Costa recebeu todos os líderes dos partidos com assento parlamentar e ainda tem uma conferência marcada com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Esta e uma opção que contraria a recomendação dada esta quarta-feira pelo Conselho Nacional de Saúde Pública, que propôs uma análise caso a caso e sob a chancela dos serviços de saúde.

Portugal registou, até esta quinta-feira, 78 casos de coronavírus.