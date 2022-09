Escolas vão receber bicicletas para ensinar alunos a "pedalar em segurança"

A distribuição de bicicletas tem início este mês © Murillo de Paula/Unsplash

As prometidas bicicletas vão começar a chegar às escolas do segundo ciclo ainda este ano. O projeto do Desporto Escolar Sobre Rodas vai entregar bicicletas e capacetes a um total de 256 estabelecimentos de ensino.

"O 'DE sobre rodas' surgiu em 2019 para dar resposta aos contributos do desporto e da educação para a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030 (ENMAC). Esta estratégia assenta na urgente necessidade de mudança de comportamentos da população escolar para a mobilidade sustentável e responsável, nomeadamente, garantindo que todas as crianças possam, na sua escola, aprender a pedalar em segurança, potenciando esta forma de mobilidade ativa e suave, bem como promovendo uma cidadania rodoviária no uso partilhado e responsável do espaço público", pode ler-se no comunicado enviado pelo Governo.

A distribuição de bicicletas tem início este mês e vai ser faseada até 2024. A iniciativa é do Ministério da Educação e do Instituto Português do Desporto e da Juventude, que sublinham a necessidade urgente de mudar os comportamentos da população escolar para a mobilidade sustentável e responsável.

"O Ministério da Educação tem vindo a criar, de forma transversal, as condições de suporte para o projeto 'DE sobre rodas' ser desenvolvido dentro das escolas, por professores qualificados, num trabalho regular e semanal, com um modelo pedagógico de âmbito nacional, alicerçado num manual de apoio ao professor e ao técnico qualificado e que, prioritariamente, assenta em três pilares: (1) Ensino- aprendizagem 'Saber andar de bicicleta'; (2) Educação Rodoviária; (3) Educação para a Cidadania", acrescenta a mesma nota.