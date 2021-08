Escrituras e divórcios passam a poder ser feitos por videoconferência

© Natacha Cardoso

A partir de novembro, escrituras e divórcios passam a poder ser feitos à distância. O Governo já aprovou o diploma, só falta a promulgação por parte do Presidente da República. Atos que hoje em dia obrigam a ir à conservatória, ao notário ou ao advogado ou solicitador, passam a poder ser feitos por videoconferência.

De acordo com o diploma a que o Jornal de Negócios teve acesso, estarão abrangidos os chamados atos autênticos, atestados por um profissional, seja um conservador, notário, advogado ou solicitador ou agente consular. O diploma prevê que possam ser realizados à distância atos sujeitos a registo predial, como as compras e vendas de imóveis, hipotecas ou condomínios. E também os processos de separação ou divórcio por mutuo consentimento ou as habilitações de herdeiros.

Ficam de fora os testamentos, que continuam a só poder ser realizados presencialmente.

É garantida a segurança do processo através da utilização de uma plataforma informática criada e gerida pelo ministério da justiça. Por aqui é possível enviar documentos e realizar as sessões de videoconferência. O acesso obrigará à autenticação do utilizador, através do cartão de cidadão ou da chave móvel digital.

O diploma foi aprovado a 22 de julho, em Conselho de Ministros, a ideia é que o mecanismo esteja no terreno a 15 de novembro. Por enquanto falta a promulgação do Presidente da República. A medida chegou a ser anunciada em maio, mas de acordo com o Jornal de Negócios Marcelo Rebelo de Sousa terá manifestado duvidas, que levaram a mudanças no diploma.

De acordo com este jornal, a Ordem dos Notários deu parecer negativo ao diploma do governo, defende que numa primeira fase devia restringir-se a atos de valor reduzido e a negócios onerosos. Argumenta que é difícil garantir que as partes não estão a ser coagidas. Fonte do Ministério da Justiça afirma ao Negócios que tudo foi certificado pelo Gabinete Nacional de Segurança e sublinha que as sessões de videoconferências são gravadas e guardadas durante 20 anos.

Já a Comissão Nacional de Proteção de Dados deu parecer positivo ao diploma, mas alerta para a proteção dos dados biométricos e recomendou ao governo que seja estabelecido um regime de salvaguardas que permita a quem esteja a dirigir o ato por videoconferência comparar, em tempo real, a imagem facial dos intervenientes e a imagem do cartão de cidadão.

