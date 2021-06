Portugal responde a Espanha, auto-agendamento para maiores de 43 e outros destaques TSF

Turistas entram pela frontreira de Castro Marim, no Algarve © Luís Forra/Lusa

Todas as pessoas com mais de seis anos que residam em concelhos num raio superior aos 30 quilómetros da fronteira incorrem numa multa até três mil euros se entrarem em Espanha, por via terrestre, sem se fazerem acompanhar do certificado de vacinação contra a Covid-19 ou de recuperação da doença, segundo o despacho publicado no Boletim Oficial do Estado espanhol.

Em reação a esta medida, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou à TSF que a obrigatoriedade da apresentação de um certificado de vacinação ou um teste negativo a quem entre em Espanha por via terrestre seja "um erro".

Com o processo de vacinação em andamento, quem tem mais de 43 anos já pode marcar a toma da vacina contra a Covid-19 no portal de auto-agendamento da Direção-Geral da Saúde.

No Algarve, a GNR de Albufeira encerrou no sábado três estabelecimentos por incumprimento das regras para conter a pandemia de Covid-19, interrompendo uma festa onde estavam 200 pessoas, foi divulgado esta segunda-feira.

O secretário-geral do PSD, José Silvano, confirmou que irá a julgamento no caso das alegadas falsas presenças no Parlamento, reiterou ser inocente e criticou o despacho de pronúncia por fazer "uma adesão acrítica" à acusação.

Em reação à notícia avançada pela TSF sobre a saída de 50 profissionais de saúde do IPO no último mês, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, assegura que o IPO de Lisboa pode contratar profissionais de saúde para colmatar as falhas causadas pela saída de 50 profissionais para o setor privado. Foram 20 enfermeiros, 13 médicos, dez técnicos superiores, quatro assistentes e três auxiliares que, desde 1 de maio até à última sexta-feira, saíram do IPO.

Já o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, justificou a reação às críticas da Ryanair sobre a ajuda estatal à TAP com o facto de não gostar de "deixar ofensas ao Estado português e ao Governo sem resposta".

Nos EUA, a Food and Drug Administration (FDA), a autoridade dos Estados Unidos da América para a alimentação e medicamentos aprovou, pela primeira vez desde 2003, uma nova forma de tratamento para o alzheimer.

Miguel Dores esteve na TSF a contar como está, há dois anos, a fazer um filme que mostra o dia da morte de Alcindo Monteiro. Foi na noite de 10 de junho de 1995.