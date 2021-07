Especialista propõe atualização do limiar de incidência para 480 casos

© Adelino Meireles / Global Imagens

A investigadora Andreia Leite, da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Universidade Nova de Lisboa, propôs esta terça-feira a atualização do limiar de incidência na avaliação de risco da covid-19 para 480 casos por 100 mil habitantes.

A especialista apontou ainda para a definição de um limite de ocupação em unidades de cuidados intensivos (UCI) de 255 camas, durante a sua intervenção na reunião no Infarmed, em Lisboa, que, dois meses depois, volta a juntar especialistas, membros do Governo, Presidente da Assembleia da República e Presidente da República para análise da situação epidemiológica do país.

"Estamos em condições de atualizar o limiar de incidência para 480 casos por 100 mil habitantes (atualmente 240 por 100 mil), que se poderá traduzir numa ocupação de 255 camas" em UCI, defendeu, acrescentando que nesta fase de transição é necessário continuar a "caracterizar a situação nas suas várias dimensões" (probabilidade de infeção e doença grave) e "identificar alterações das características da epidemiologia da doença", ou seja, novas variantes.

Paralelamente, Andreia Leite apresentou uma proposta de alterações da avaliação do risco assente em manter "os indicadores de transmissão, atualizar os limiares de incidência e de internamentos em UCI (com revisão periódica), incluir indicadores de gravidade clínica e de impacto na mortalidade e considerar a cobertura vacinal como indicador do planeamento de desconfinamento e não de definição de controlo da epidemia".

A investigadora da ENSP da Universidade Nova de Lisboa defendeu ainda a utilização de um quadro resumo dos vários indicadores que seja estratificado por região e grupo etário e incluir a consideração da informação dos indicadores, a sua tendência e o nível de confiança no indicador, com uma explicação clara para a população.

Para a elaboração desta proposta foi realizado um estudo sobre vários países para compreender o efeito da cobertura vacinal na tomada de decisão sobre os respetivos processos de desconfinamento e o levantamento de medidas não farmacológicas.

"Esta decisão implica a aceitação da circulação do vírus, de um elevado número de casos e isso pode ter consequências", observou.

Entre as consequências de tal situação, Andreia Leite destacou uma eventual "sobrecarga de serviços", sobretudo de unidades de cuidados intensivos, pressupõe a "possibilidade da covid longa", cujos efeitos e dimensões não são ainda totalmente conhecidos, e o "aparecimento de novas variantes" do vírus SARS-CoV-2.

"Atrasando o levantamento de medidas não farmacológicas vamos dar tempo à vacinação de ter o seu efeito e, assim, conseguirmos ter a proteção conferida pela vacina. Isso traduz-se num menor número de camas atingido", salientou.

A terminar, Andreia Leite assumiu ser importante "continuar a considerar o papel de medidas não farmacológicas", reconhecendo que a evolução do processo de vacinação apresenta um nível "bastante positivo", mas que "ainda não é suficiente para garantir o controlo" da pandemia em exclusivo.

