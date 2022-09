Especialistas da ONU já chegaram a Zaporijia, o sprint final no mercado de transferências e outros destaques TSF

Especialistas da Agência Internacional de Energia Atómica visitam central nuclear apesar dos bombardeamentos nas proximidades © Genya Savilov/AFP

Setembro, mês de recomeços, traz sempre novidades. Arranca esta quinta-feira o programa de gratuitidade das creches nas instituições do setor social e cooperativo para todas as crianças que nasceram no último ano. Ao mesmo tempo, o Governo anuncia 20 milhões para mais 5 mil vagas.

A partir de janeiro de 2023, também as crianças das creches privadas que não conseguiram vaga no setor social serão abrangidas pelo programa de gratuitidade, mas não haverá lugar a reembolsos.

Aqui ao lado, Espanha decidiu avançar com a redução do IVA do gás de 21% para 5% já em outubro. A medida, para fazer face ao "aumento disparado e disparatado" dos preços da energia, deverá prolongar-se até ao final do ano, podendo ser estendida para lá dessa data.

Reagindo ao anuncio feito por Sánchez, Marcelo Rebelo de Sousa sustentou que o ideal seria "concertar medidas a nível europeu".

Isso mesmo espera António Costa. O primeiro-ministro disse esperar que a União Europeia aprove ainda este mês medidas concertadas para fazer frente à crise energética, numa altura em se teme um corte no fornecimento energético russo devido à resposta europeia à guerra da Ucrânia.

Na Ucrânia, já chegaram à central nuclear ucraniana de Zaporijia os especialistas da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) da ONU. Uma visita que acontecer apesar de relatos de bombardeamentos nas proximidades.

Na sequência dos ataques, o operador público da Ucrãnia decidiu encerrar um dos reatores da central nuclear.

A longa lista de oligarcas russos a morrer em circunstâncias atribuídas pelas autoridades a "suicídio", imediatamente antes e após a invasão da Ucrânia, aumentou esta quinta-feira com a morte do presidente da petrolífera Lukoil, Ravil Maganov.

Ainda sobre a guerra, um relatório divulgado esta quinta-feira pela Human Rights Watch (HRW) indica que Moscovo está a transferir à força civis ucranianos, incluindo os que fogem do conflito, para a Rússia ou áreas ocupadas pelos russos na Ucrânia, ações que constituem "crimes de guerra".

No desporto, em dia de fecho de mercado de transferências, o treinador do Benfica colocou um ponto final na possível ida de Ricardo Horta para o clube da Luz. "Não vem. Isso ficou claro", disse o técnico durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Vizela.

O treinador encarnado confirmou, no entanto, estar à procura de mais de um central. Uma confirmação que surge depois de a TSF ter noticiado que o clube estava a negociar John Anthony Brooks para o eixo da defesa.

O que está a chegar também ao fim é a novela Cristiano Ronaldo. Rúben Amorim garantiu que o internacional português "nunca foi opção".

No universo desportivo, mas fora das quatro linhas, destaque para o processo instaurado a uma jornalista do canal SportTV por ter feito uma pergunta ao treinador do Sporting no final do encontro entre Sporting e Desportivo de Chaves.

O ministro da Cultura disse estar preocupado "com a decisão que limita a liberdade de imprensa e que põe em causa princípios basilares da nossa Constituição".

Quem também já reagiu foi o próprio treinador do Sporting. O treinador afirmou que a decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de instaurar um processo disciplinar é algo que o ultrapassa e garantiu que podem sempre perguntar-lhe o que quiserem.