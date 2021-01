Especialistas esperam 14 mil casos e 140 mortes por dia no final de janeiro

Número de infeções e mortes por Covid-19 ainda vai aumentar © Miguel Riopa/AFP

A previsão dos especialistas aponta para um aumento do número de mortes e de doentes internados nos cuidados intensivos. Na reunião que está a ter lugar, esta manhã, na sede do Infarmed, em Lisboa, anteviu-se um aumento dos casos para 14 mil e das mortes para 140, diariamente, já no final deste mês.

Manuel do Carmo Gomes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, prevê a duplicação do número de casos (14 mil, a cada duas semanas).

Mesmo com a adoção de medidas, vão ser precisas "três semanas" para reduzir o número para sete mil", avisa o especialista.

O cenário é tão negativo que o Manuel do Carmo Gomes não tem dúvidas de que, assim que forem assumidas medidas, "só poderemos melhorar".

